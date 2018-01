No próxima quarta-feira, dia 13 de abril, começa a 6ª edição do Colheita Especial, evento de moda itinerante promovido por Mariana Sanvicente e Renata Castro. As sócias selecionam pessoalmente peças de coleções passadas de cerca de 20 marcas com preços especiais. Na top lista estão grifes como Giuliana Romano, Lita Mortari, Daniela Cutait, Amapô, Left, Tigresse, C´est la Vie, Antônia Bernardes, entre outras.

Além dos itens de coleções antigas dessas marcas, o evento contará com um brechó, com peças doadas por convidadas como Sabrina Gasperin e Didi Wagner. Também será lançada a segunda coleção da marca própria, feita com tecidos garimpados pela dupla em Nova York.

Programinha bom para quem quer dar uma incrementada no closet sem gastar muito!

Rua Coronel Bento Noronha, 235, Jardim Paulistano, São Paulo. Das 12h às 20h