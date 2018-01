Quando o mundo da moda e do design encontra o da arte contemporânea, a mistura tende a dar certo.



Prova disso é a coleção que Cris Porto, designer de joias com um pé das artes plásticas (ela é graduada nessa área), desenvolveu reproduzindo em ouro e pedras as obras de Gustavo Rosa, artista paulistano que se destacou pelas formas lúdicas e divertidas de sua pintura.



Assim surgiram brincos em formato de espinha de peixe, pingente de menina gordinha com vestido rosa… e os imperdíveis anel São Paulo Madam, que mostra uma senhora chique de chapéu vermelho (foto), e o Melancia, uma bem-humorada fatia da fruta (foto). Sempre mantendo as cores vivas características da obra do artista.



As peças estão à venda nas lojas da joalheria Montecristo ou no ateliê da designer. Também é possível marcar uma visita para ver os quadros do artista em sua pequena galeria. Ambos os espaços ficam nos Jardins.



Mais informações no site.