A estilista Juliana Jabour, conhecida por suas criações que prezam pelo charme aliado ao conforto, acaba de selar parceria com a marca de lingeries Hope.

Na coleção, a designer desenvolveu três linhas: a Glam é feita de peças românticas, com rendas e laços, e cores lúdicas; a Fox, mais jovial, aposta em peças com babados e estampas de poás; e a Corações tem perfume nostálgico, com frufrus e botões de coraçãozinho. Para usar aparecendo delicadamente sob a roupa.

Outra novidade são os Sleep Bra, soutiens para dormir, com uma espuma interna que sustenta e separa os seios, evitando aqueles indesejáveis vincos que se formam no colo durante a noite.

E mais, quem passar por uma loja da Hope neste sábado, dia 19 de março, vai poder aproveitar a promoção do Nude Day: comprando uma calcinha da linha Nude – aquelas básicas que não marcam e são ótimas para o dia-a-dia – ganha outra igual gratis. E ainda terá R$ 1,00 doado para o GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer) a cada peça vendida.