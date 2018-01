Na guerra de titãs entre as magazines, é o consumidor que sai ganhando. No próximo dia 03 de abril, chega à Riachuelo a coleção da Cris Barros.

A coleção de Cris tem cerca de 100 itens de roupas e acessórios super antenados com as tendências de moda, como peças com pelos, rendas, estampas de bicho, couro e chamois fake – mas com aparência e suavidade dos verdadeiros – isto é, todos os elementos que serão desejo nesta temporada. E o preçinho é um grande amigo nesta hora em que a gente quer levar tudo, com peças que custam de R$ 39,90 a R$ 279,90. Veja de antemão algumas peças e preços por aqui.

A modelo da campanha é a charmosa it-girl Julia Restoin-Roitfeld, filha da ex-editora chefe da Vogue Paris, Carine Roitfeld.

E a Riachuelo não pára por aí: já anunciou que a próxima investida é em Pedro Lourenço