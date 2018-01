Não é mais segredo que as blogueiras são ótimas disseminadoras de tendências – afinal, escrevem como se fossem nossas amigas.

Pensando nisso, a joalheria Talento convidou um time de top blogueiras para criar modelos exclusivos. As eleitas pela marca foram Lelê Saddi, Cris Tamer, Maria e Lala Rudge, Sophia Alckmin, Helô Gomes e Thassia Naves. Todas desenvolveram peças femininas e delicadas, dentre brincos, pulseiras, feitas de materiais nobres como ouro branco, ouro rosa, diamantes, pérolas e ródio negro.

Cris Tamer, do blog Betty – Be True To Yourself , desenhou um piercing de ródio negro com um pequeno diamante (R$ 1.239 – foto) e as irmãs Lala e Maria Rudge, do blog Lala Rudge, criaram pulseiras com lacinhos (R$ 713). Já Helô Gomes, do Sanduíche de Algodão, fez uma pulseira com dois corações (R$ 767). As peças estão à venda na loja também pelo site da marca.

Talento Joias: Rua Bela Cintra, 2365, (11) 3081-9000.