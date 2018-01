Que tal aproveitar as comprinhas para fazer uma consultoria de moda? A partir deste sábado a MOB oferece gratuitamente esse serviço para as clientes. Cada semana a especialista no assunto Danielle Ferraz estará em uma das lojas da grife tirando as dúvidas e dando diquinhas de o que usar neste inverno.

Para completar, um beauty artist, distribuição de brindes, degustação de Baileys, comidinhas e um DJ animam o evento. Nesta semana ele acontece na loja dos Jardins.

A coleção tem um mix de tendências, que vão de bordados coloridos inspirados no México, detalhes de coroas remetem a monarquia e muitas peles e pelos – um dos mandamentos deste inverno. A saber: os casacos de couro com pele são feitos pelo mesmo fornecedor da Burberry Prorsum.

Abaixo a programação das próximas sessões:

25/03 – Shopping Ibirapuera

26/03 – Shopping Plaza Sul

07/04 – Bourbon Shopping

08/04 – Shopping Jardim Sul

09/04 – Unidade Moema

14/04 – Shopping Higienópolis

15/04 – Unidade São José dos Campos

16/04 – Morumbi Shopping

28/04 – Shopping Granja Vianna

29/04 – Shopping ABC

30/04 – Shopping Paulista

07/05 – Shopping Anália Franco

Para se informar, curtir e comprar, tem coisa melhor?