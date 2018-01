Em tempo de viagens, vou estrear este espaço falando das grifes de moda que têm negócios paralelos aos de venda de roupas e acessórios. São nomes e marcas que se tornaram referência de qualidade e de sofisticação e que por isso passaram a outras áreas de atuação – que também envolvem esse refinamento e savoir faire tão necessário aos produtos considerados de luxo.

Elas partiram para ramos como hotelaria e gastronomia com sucesso, e a razão é que não vendem apenas produtos, mas sim – e com perdão do uso de palavras já tão exploradas pela mídia – desejos e lifestyle. E é por isso também que redes de hotéis, de restaurantes e outros tantas empresas querem associar seus produtos a nomes da moda. Moda é glamour. Glamour vende.

Em Paris, capital mundial da moda, é comum que ela esteja intrínseca até mesmo na decoração dos hotéis, e é por isso que nomes badalados são chamados para dar novas roupagens à ambientes tradicionais. Um exemplo disso é o Hotel Du Petit Moulin, cujos 17 quartos, cada um com uma decoração diferente, foi todo repaginado por Christian Lacroix. O mestre do barroco foi mais econômico na ambientação do que costumava ser nas roupas, mas ainda assim reproduziu nas paredes croquis lindíssimos de suas coleções e caprichou na mistura de tecidos e estampas. O bacana é que o hotel fica no Marais, bairro jovem e descolado, um pouco mais afastado do famoso “triângulo do luxo”parisiense. www.hoteldupetitmoulin.com

Em Londres, no centro de Mayfair, fica um dos hotéis mais tradicionais da cidade, o Claridge’s. Frequentado por celebridades de todas as áreas, mas já com a estética um pouco defasada, o hotel resolveu convidar uma de suas badaladas clientes para repaginar vinte de seus quartos: Diane Von Furstenberg. O resultado são acomodações repletas de estampas – especialmente as animal prints – e de cores vivas. Algo para deixar a sua estadia animada, digamos assim. www.claridges.co.uk

Milão, outras das cidades mais associadas ao universo da moda (e do design, não se pode deixar de citar), é onde mais encontramos estabelecimentos assinados. Entre os mais conhecidos está o Armani Nobu, parceria entre o restaurante japonês mais hype do mundo com um dos mais célebres designers italianos. www.armaninobu.it.

Se você gosta de badalação com agito, tem também o Gold, de Dolce e Gabbana, que mistura restaurante, bar, café e ainda um food shopping. Na decoração a predomina o dourado e espelhos, isto é, brilho e requinte à máxima potência.

www.dolcegabbana.com/gold

Outra opção que não fica atrás e que também reflete bem a personalidade do estilista é o Just Cavalli Hollywood, com café e restaurante. Com arquitetura moderna e neons coloridos o italiano faz jus ao nome do lugar, já que o ambiente remete aos cafés americanos. Mas, é claro, o décor não dispensa suas vistosas estampas, em especial a de onça. www.justcavallihollywood.it

Mais contido, com a proposta mais de ser um espaço para descansar e degustar uma pâtisserie deliciosa entre uma compra e outra, é o Gucci Café. Os doces são estampados com o logotipo da grife, e dão até uma certa dó de comê-los.

A joalheria Bvlgari também diversificou seus investimentos, colocando seu nome em hotéis e restaurantes, em Milão, Bali e Tókio. Em todos eles se pode esperar o tom sóbrio e simple chic das grifes que tem como apelo a tradição. E atmosfera tranqüila e silenciosa, propicia para relaxar. www.bulgarihotels.com

Do outro lado, fazendo quase que um contraponto de estilo, está a Maison Moschino, também em Milão. Quem acompanha a marca sabe que ela tem como apelo o tom lúdico e jovial de suas peças. E o hotel que leva seu nome não poderia ser diferente. Com quartos com nomes como “Alice’s Room”, “Zzzzzzzz”, “Life is a Bed of Roses” e decorações temáticas, dá para se imaginar o que esperar por lá: pura diversão. www.maisonmoschino.com

Outra grife que aposta no ramo hoteleiro é a Missoni. O primeiro hotel-butique foi aberto em Edinburg, na Escócia. E diferentemente do clima familiar e intimista que permeia a casa dos Missoni no interior da Itália (já exposta em livros e em matérias de revistas), o lugar tem arquitetura moderna – mas sem deixar de lado o mix de zigue-zagues, listras e estampas multicoloridas – que caracterizam o DNA da grife. Neste ano novos empreendimentos do grupo devem ficar prontos, e em 2012, o Brasil deve ganhar o seu, na Ilha de Cajaiba, Bahia. Estamos aguardando ansiosos. www.hotelmissoni.com