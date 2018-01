São muitas as dúvidas quando o assunto é alimentação saudável e emagrecimento. Da simples “Posso beber água durante às refeições?” à mais complexa como “A Vitamina E pode ajudar a melhorar a fertilidade?”, leitores escrevem ao blog em busca de respostas para suas perguntas. E pacientes lotam os consultórios de nutricionistas em busca de esclarecimento em prol da saúde e também da boa forma.

Por isso, pedimos ao nutricionista Júlio Aquino, membro do American College of Sport Medicine (ACSM) e do Institute of Functional Medicine (IFM), de Brasília, para nos ajudar a esclarecer as principais questões enviadas por leitores e também presentes no dia a dia do consultório dele, em Brasília.

Beber água antes, durante ou depois das refeições engorda?

A água dilata o estômago. Então, não é a água propriamente dita que engorda, mas a consequência dela, que é o aumento do volume do estômago. Por isso, o recomendável é beber só 40 minutos antes e 40 minutos depois das principais refeições. Se a pessoa não conseguir ficar sem beber água durante a alimentação, o mais indicado é que ela tome 100ml, o que dá uns 3 dedos de água.

Suar gasta calorias?

Suar não gasta calorias, o que gasta é a atividade física. É você acordar, caminhar, escovar os dentes… O dia a dia da pessoa é que vai promover esse gasto. Mas provavelmente você vai suar quando estiver fazendo uma atividade física.

Comer de 3 em 3 horas emagrece?

Com certeza, porque você ativa todo o seu corpo quando você come. Quando você come 300g, 400g de comida, por exemplo, você ativa seu metabolismo, o seu corpo, a sua máquina. E quando você come uma fruta 3 horas depois, você também ativa esse sistema. Ou seja: o metabolismo será ativado 4, 5, 6 vezes por dia, fazendo com que você gaste mais calorias durante o dia e, consequentemente, perca mais peso.

Atividade física é mais importante que dieta?

Na verdade, elas são complementares. A atividade física é a promotora da dieta. Quando você se exercita, você se preocupa mais em comer bem. Quando deixa de se exercitar, se preocupa menos com a alimentação. Tem um estudo que comprova isso. Então,se você quiser melhorar o seu esquema alimentar, é recomendável fazer algum tipo de atividade física. Uma caminhada já ajuda, qualquer coisa que movimente. O importante é ter a periodicidade e uma intensidade constante.

Vitamina C evita resfriado?

Evita. Ela aumenta a imunidade porque aumenta a capacidade de detoxificação do corpo e também a produção de leucócitos.