Quem nunca ouviu: “Amiga, essa roupa listrada está engordando você!” ou “Olha, eu acho que essa roupa não combina muito com o seu corpo. Não caiu muito bem.”. Mas, afinal, determinado tipo de roupa só fica bom em uma silhueta específica? Para saber mais se as horizontais engordam e as verticais emagrecem, entrevistamos a personal stylist Juliana Parisi, especialista em estilo e biotipo.

Segundo a profissional, todas as mulheres podem usar listras. “Mas é importante saber qual estilo se adequa a cada tipo de corpo”, afirma.

À pedido do blog, Juliana enumerou alguns tipos de corpos e estilos de listras que ajudam a valorizar ou disfarçar alguma parte do corpo.

Baixinhas

A especialista fala que as listras horizontais podem aumentar visualmente a silhueta e assim chamar mais a atenção para a região, em especial quando as blusas têm o decote muito fechado e/ou muito justas ao corpo.

“Por isso, as mulheres menores devem preferir blusas com tecidos leves e decotes mais amplos para alongar o tronco”, diz. Elas ainda podem escolher listras na vertical (que ajudam a alongar), listras na horizontal (para quem tem medo de parecer maior com elas, prefira as listras mais finas para não aumentam a silhueta), coloridas, p&b, variedades de azul e branco são opções que podem ser uma blusa, uma camisa, uma saia midi maravilhosa, um vestido chemise, short, macacão, um blazer, entre outras.

Altas

Mulheres altas e com a silhueta alongada podem ousar nos estilos de listras na horizontal. Além de disfarçar a altura, a listra nessa versão não consegue ‘achatar’ o corpo e cai muito bem em saias, calças e blusas.

Seios fartos

Mulheres com seios grandes ou tronco largo podem sim também utilizar blusas listradas. Mas a dica é para aqueles modelos com listras mais finas e decotes amplos para equilibrar a silhueta: ou use com um blazer ou casaco aberto para alongar a silhueta e disfarçar a região.

Seios pequenos

Para mulheres com seios pequenos, as listras mais largas são uma ótima opção para quem gosta de fazer um volume extra na região.

Quadril largo

Normalmente as que possuem quadril mais largo querem desviar a atenção da região usando as listras na parte superior. “É uma excelente opção e mais: prefira modelos com listras mais finas e, se possível, usando uma terceira peça, seja ela um acessório (colares longos) ou um casaco, colete, blazer, entre outras peças”, comenta Juliana.

Com alguns quilinhos a mais

Para as mulheres acima do peso, as calças devem ser usadas com listras na vertical e blusas com listras mais finas.

Para todos os estilos

Já que a novidade da estação são as listras coloridas, abuse das versões mais despojadas e modernas, que deixam os looks mais femininos em tons de vermelho, rosa, amarelo, azul, entre outras cores. “Aposte em uma peça listrada colorida para deixar seus looks de inverno muito mais ousados e interessantes, mesmo em um look com jeans ou uma versão mais social para um trabalho mais formal ou evento. Combine ainda as listras com branco, preto, jeans, azul marinho e qualquer cor vibrante, como o caramelo, pink, vermelho… e lembre-se sempre que cores claras e vibrantes destacam visualmente a região, ao contrário de cores escuras e opacas. Escolha a região que quer destacar e arrase”, finaliza a Personal Stylist.

Até a próxima semana!