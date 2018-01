Um dos aliados de quem precisa emagrecer sem passar fome são os suplementos alimentares que, além de promoverem mais saciedade – por serem concentrado em proteínas e aminoácidos – quando são consumidos junto com a prática em atividades de força como a musculação, por exemplo, funcionam como gatilhos para o ganho da massa magra (os músculos).

Segundo a nutricionista Lilian de Andrade, além de ajudar na formação dos músculos, o uso de suplementos, de maneira adequada e sempre com orientação do nutricionista, acelera o metabolismo e, consequentemente, aumenta a queima calórica.

De acordo com Lilian, não são apenas as combinações de aminoácidos que garantem essa funcionalidade durante o processo de emagrecimento. O colágeno hidrolisado é um alimento funcional que ajuda a evitar a fome fora de hora, já que é consumido diluído em água e assim, auxilia na saciedade e no controle do peso.”

Coma a ajuda de Lilian, conheça alguns suplementos e para que servem:

BCAA:

Trata-se de um suplemento em pó a base de aminoácidos de cadeia ramificada (L-Leucina, L-Isoleucina e L-Valina). Esses aminoácidos representam aproximadamente um terço do total de aminoácidos presentes na musculatura. São essenciais para todas as reações de produção do tecido muscular no processo de construção muscular. Muito utilizado na pratica esportiva para aumento da massa magra, fonte de energia, aumento da resistência, além de potencializar recuperação muscular pós-treino.

Benefícios:

Promove o aumento de massa muscular

Auxilia no aumento de força

Auxilia no aumento de energia

Auxilia na recuperação muscular

Retardar a fadiga central

Melhorar a imunidade ao estimular a produção de outros aminoácidos

Creatina monohidratada:

A creatina é um composto de aminoácidos presentes normalmente em nosso organismo. Em condição de suplementação pode aumentar a concentração muscular e favorecer o rendimento, especialmente em exercícios de curta duração (musculação, lutas), onde o sistema energético do seu músculo pode utilizá-la para o transporte de fosfato e formação do ATP. Aumento da força e do volume muscular são alguns dos resultados obtidos

Benefícios:

Auxilia na construção muscular

Aumento da força nos treino

Recomendado para vegetarianos

Melhora a recuperação, evita fadiga muscular

Sem de conservantes artificiais

Pea Protein

Trata-se de uma proteína de origem vegetal (ervilha) é isenta de gordura saturada. Apresenta fontes de fibras, portanto, auxilia na regulação do trânsito intestinal e aumenta a saciedade. Os fitoesteróis encontrados nesse tipo de proteína têm a função de diminuir o colesterol total e a porção LDL (colesterol ruim) provenientes da alimentação por meio da ação de competição em nível intestinal. Estudos comprovaram que a suplementação com proteína de ervilha promove ganho de espessura muscular durante o treinamento de resistência‏, entre outros benefícios a prática de atividade física.

Benefícios:

100% Proteína de Ervilha Pura

Sem glúten

Sem lactose

Vegana

Livre de conservantes

Livres de alergenos

Aumento da performance física e muscular

Reduz a degradação muscular

Whey protein:

É uma proteína extraída do soro do leite, de alta qualidade, alto valor biológico, fonte de aminoácidos essenciais, incluindo BCAA, além de glutamina. Suplemento indicado para estruturação de músculos e no reparo de pequenos traumas e lesões das fibras ocasionados pelo esforço feito nas séries e repetições, sendo indispensável para quem busca aumento de massa muscular, definição corporal e melhor recuperação pós-treino. Pode ser encontrado na forma de isolada e concentrada (uma vez que passa por um processo em que a proteína é quebrada em partículas menores -hidrolise), mantendo o balanço nitrogenado prolongado, promovendo um ambiente favorável para o anabolismo, e potencializando o rendimento e performance muscular.

Benefícios:

Rico em vitaminas e minerais

Rico em BCAA

Apresenta excelente perfil de aminoácidos

Aumento de força

Aumento de energia

Auxilia no aumento de massa muscular magra

Fornece aminoácidos essenciais no corpo

Oferece ideal aporte proteico

Proteína de alto valor biológico

Colágeno hidrolisado:

O colágeno é uma das proteínas mais importantes do corpo humano. É um componente natural, responsável por dar firmeza à pele e corresponde a aproximadamente 80% do peso seco deste órgão. Durante o processo natural de envelhecimento, em associação com outros fatores ambientais e nutricionais, a derme, principal camada de atuação, sofre com a perda de umidade e fica mais seca. Por conta disto, ela fica mais fina e a ligação do tecido conjuntivo perde sua firmeza e elasticidade, e as rugas aparecem.

Benefícios:

Melhora a hidratação da pele

Minimiza as rugas

Neutraliza o envelhecimento da pele na camada dermal

Aumenta a elasticidade e firmeza da pele

Estimula produção de colágeno de dentro para fora

Fortalecimento de unhas e cabelo

Até a semana que vem!