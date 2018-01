Quando se fala em suplemento alimentar é comum surgir uma série de dúvidas. Entre elas, estão: será que eles provocam algum efeito colateral?; suplemento engorda?; suplemento emagrece?; suplemento provoca câncer?

Com frequência, leitores escrevem ao blog sobre o tema. Por isso, pedimos para a nutricionista Andreza dos Santos Dias, da Nutri Factory, dicas sobre a suplementação e verdades e mentiras sobre ela.

Veja o que a especialista diz sobre o assunto:

VERDADE: SUPLEMENTO AJUDA A EMAGRECER

Os suplementos são formulações compostas por nutrientes que devem estar presentes na dieta, independente do objetivo, e o seu uso é recomendado para complementar a alimentação, quando necessário. Alguns desses produtos, se usados da forma correta, aliados a uma alimentação adaptada às suas necessidades e de preferência acompanhado por profissional especializado, podem ser eficientes na perda de peso, sim. Isso ocorre pois alguns tipos possuem propriedades que podem potencializar o rendimento nos exercícios, otimizando assim os resultados. Além disso, há suplementos que promovem maior saciedade, evitando a fome excessiva, auxiliam na queima de gordura e contribuem com o ganho de massa magra.

MITO: TOMAR SUPLEMENTO ENGORDA

Depende do tipo de suplemento e como se é usado. Os suplementos de micronutrientes que são as vitaminas e os minerais, por exemplo, não têm quantidade energética significante e, dessa forma, não promovem o ganho de peso. Já os suplementos que tem como objetivo suprir as necessidades de macronutrientes como os carboidratos, proteínas e gorduras, possuem calorias. No entanto, se usados de forma adaptada à alimentação também não vão fazer engordar. Como o objetivo é complementar a alimentação, deve-se levar em conta como as calorias de tudo que se consome durante o dia estão distribuídas em relação ao gasto. Nutriente em excesso pode contribuir para o ganho de peso. Por isso, o ideal é procurar um médico e/ou nutricionista para melhor adaptar os suplementos à sua necessidade.

VERDADE: ELES MELHORAM A INTELIGÊNCIA

Alguns suplementos agem na melhora do raciocínio e memória, como os suplementos a base de creatina A creatina é um aminoácido produzido naturalmente no organismo e também encontrado em pequenas quantidades em carnes vermelhas, peixes e aves. Portanto, quem faz restrição desses alimentos naturalmente tem menor concentração de creatina no organismo. Quando suplementada, apresenta diversos benefícios físicos para quem pratica atividade física, principalmente nos exercícios de força. Além disso, estudos demonstram seus benefícios na melhora do raciocínio e memória devido sua grande quantidade nas células cerebrais.

MITO: NEM TODO MUNDO PODE TOMAR

A princípio qualquer pessoa adulta e saudável que esteja interessada em investir em qualidade de vida, recuperação ou ganho de massa muscular pode fazer uso de suplementação. No entanto, é essencial buscar ajuda nutricional especializada antes de começar. É preciso descobrir qual o suplemento, quantidade e real necessidade do uso.

VERDADE: AS VEZES SÓ A ALIMENTAÇÃO NÃO SUPRE AS NECESSIDADES DIÁRIAS

O organismo precisa diariamente de todos os nutrientes para funcionar e se manter saudável, e o ideal é que sejam adquiridos através de uma boa alimentação, equilibrada e baseada em alimentos naturais. No entanto, muitas vezes não é possível atender de forma eficaz todas as necessidades do organismo através da alimentação. Seja por dificuldade de fazer de forma eficiente todas as refeições, seja por carências especificas, depois de treinos mais intensos, por exemplo, o corpo exige o consumo de mais nutrientes para se recuperar e produzir melhores resultados. Nessas situações os suplementos são bons aliados da alimentação.

VERDADE: CADA PESSOA DEVE TOMAR UM TIPO ESPECÍFICO

Sim, cada indivíduo tem suas necessidades e não há um tipo definitivo que atenda a todos. Seja para emagrecer, perder peso, ganhar massa, aumentar a energia, enfim. Por isso, o ideal é que cada fórmula seja devidamente prescrita por um profissional da saúde e bem monitorada e acompanhada. Para cada objetivo existe um suplemento específico.

