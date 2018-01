Com a proximidade do verão, é comum encontrar as academias e os parques mais cheios. Mulheres e homens também costumam, nesta época do ano, intensificar a dieta para dar uma afinada. Especialistas, porém, alertam que não existe milagre. O segredo da boa forma física é a tradicional combinação de exercícios físicos e alimentação equilibrada. E é preciso paciência, já que ninguém engorda da noite para o dia.

Pedimos ao preparador físico César Ribeiro, da ProAction Sports, dicas para um treino eficiente, de olho na chegada da estação mais festejada pelos brasileiros.

Treinar duas vezes por semana é suficiente para quem quer perder peso?

Para que o treino de duas vezes por semana seja suficiente para perder peso, ele tem que ser realizado de forma circuitada, o que consiste em trabalhar os grupos musculares com alta intensidade e em um tempo de descanso menor, intercalando o aeróbico de aproximadamente 2 minutos na troca dos grupos. Ao final do circuito é indicado um trabalho aeróbico um pouco mais pesado, de aproximadamente 30 minutos. Pode ser esteira, bike, corrida, etc.

Caso a pessoa tenha uma maior frequência de treino, pode dividir de forma diferente, trabalhando cada grupo uma vez por semana e fazendo um trabalho aeróbico intensificado a cada dois dias.

O treino em circuito aumenta o gasto calórico e a frequência cardíaca, o que estimula o organismo e ajuda na perda de peso. O acompanhamento de um nutricionista é fundamental, já que a dieta complementa o plano de treino. Uma avaliação física também é de extrema importância para controlar frequência e pressão durante todo o processo de treino.



Musculação e corrida ou treinos intervalados? O que é mais indicado para quem pretende eliminar os quilinhos extras antes da chegada do verão?

Os treinos intervalados são os mais indicados para este caso, já que apresentam um gasto calórico muito maior do que um simples trabalho de musculação.

Um simples trabalho de musculação apresenta uma perda calórica já pré-estabelecida e um tempo de descanso bem maior entre os exercícios do que no treino intervalado, além de baixar a frequência cardíaca do aluno e não proporcionar uma queima tão rápida.

Quando usamos o treino intervalado, priorizamos o trabalho com a frequência cardíaca alta, o que equivale de 60 a 70% da frequência estabelecida pela avaliação física feita no aluno. O tempo de descanso entre os exercícios são reduzidos e o tempo total do treino não passa de 40 minutos. Isso é importante, porque estimula o organismo a trabalhar mais rápido.

O iniciante passará por um trabalho de adaptação do corpo e exercícios até se acostumar com os treinos para depois passar para um trabalho intervalado.



Malhar sem estar bem alimentado pode prejudicar a saúde?

Sim, fazer atividade física sem estar bem alimentado pode prejudicar muito a saúde. Eu recomendo antes do treino uma refeição rica em carboidratos e no pós-treino, rica em proteína.

Não recomendo o treino em jejum. O indicado é seguir as orientações de um nutricionista e se alimentar de forma correta e saudável.

Os principais danos estão relacionados à perda de massa muscular. A gordura permanecerá no organismo, a pessoa se cansará e o corpo não terá o resultado esperado.



Exercícios na academia ou ao ar livre? O que é mais indicado?

O mais indicado é aquele onde o aluno se sinta bem. Eu gosto de trabalhar com uma mistura dos dois como, por exemplo, o programa muscular na academia e o trabalho aeróbico ao ar livre.

Quando o aluno prefere treinar apenas ao ar livre, recomendamos um treino funcional, que inclui outros tipos de acessórios para desenvolver os exercícios e poder atender as necessidades estabelecidas.



Qual a importância de dar descanso para o corpo? É preciso pelo menos um dia livre? Ou ele não precisa ocorrer caso o grupo muscular treinado no dia anterior tenha sido outro?

O descanso para o corpo é muito importante. Dependendo da atividade realizada pelo aluno, podemos nos basear pelos dias que treina. Os grupos musculares são divididos pelos dias da semana, dando assim aproximadamente uma semana para cada grupo se recuperar.

Caso o aluno não treine todos os dias, o recomendado para não sobrecarregar os músculos é um intervalo de 1 a 2 dias, no mínimo.

O descanso é uma forma que as nossas reservas energéticas e os nossos “feixes” articulados têm para se recarregar e recuperar.

Caso o aluno não descanse, pode ocorrer o overtraining e o corpo fica mais propício a lesões.





