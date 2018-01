Responsável por criar misturas de frutas e vegetais, Sonja Salles, frutommelier da Greenday, preparou cinco receitas funcionais e antioxidantes. Essas combinações são uma boa alternativa, segundo ela, para quem ainda não adquiriu o hábito de consumir frutas e vegetais em seu formato natural. Além das receitas, Sonja explica os benefícios de cada uma delas.

Eis as receitas:

1. Para ajudar no combate aos Radicais Livres

Ingredientes:

300ml de suco 100% integral de maçã

80ml de clorofila

100 ml de chá verde com limão

Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva gelado

Benefícios:

A combinação de suco de maçã integral com clorofila e chá verde oferece, além de vitaminas e minerais, enzimas e aminoácidos, tornando o suco digestivo, funcional e protéico. A clorofila ajuda no fornecimento de energia para o dia-a-dia, pois possui a mesma estrutura molecular da hemoglobina, célula do sangue responsável pelo transporte de oxigênio no nosso corpo.

Para ajudar no combate aos radicais livres, o chá verde dá o toque final com ação antioxidante no organismo. Esses radicais livres em excesso causam envelhecimento precoce, além de causar problemas de saúde graves, entre eles as doenças do coração e certos tipos de câncer.

2. Contra os malefícios do cigarro e da poluição

Ingredientes:

200 ml de suco de uva tinto 100%

100 ml de suco de laranja

6 morangos

1 colher de sobremesa de gengibre ralado

Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva gelado

Benefícios:

O morango é rico em ácido elágico, substância antioxidante que ajuda a destruir algumas toxinas contidas na fumaça do cigarro e na poluição. O gengibre possui óleos essenciais que estimulam a circulação e é excelente para aliviar tosses, gripes e resfriados. Entre os principais óleos, encontra-se o gingerol, substância que inibe inflamações nas articulações, indicado principalmente para as pessoas que sofrem de artrite. Combinados com a uva e a laranja, a receita é fonte de vitaminas A, C e muitos antioxidantes que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce, hipertensão, doenças circulatórias, cardiovasculares e o câncer.

3. Suco à base de Leucoantocianidinas (60 vezes mais poderosa que a Vitamina C)

Ingredientes:

200 ml de suco de uva tinto 100% integral

100g de manga palmer (uso esta porque não tem fiapo)

1 colher de café de gengibre ralado

Preparo:

Liquidificar todos os ingredientes com 2 pedras de gelo e servir imediatamente

(rende 2 porções)

Benefícios:

A receita à base de uva tinto 100% integral é rica em Leucoantocianidinas, um agente antioxidante 60 vezes mais poderoso que a vitamina C. Combinado com manga e gengibre, o suco fica rico em cor e sabor.

4. Suco anti-inflamatório à base de camu-camu e Cardamomo

Ingredientes:

200 ml de suco de uva tinto 100% integral

3 sementes de cardamomo

1 colher de sopa de camu-camu em pó

Gelo

Preparo:

Liquidifique todos os ingredientes e sirva imediatamente. Sinta o aroma do suco antes de degustar

Benefícios:

O Camu-camu é uma fruta da Amazônia (a substância em pó preserva a vitamina C e pode ser mais facilmente encontrada) rica em antioxidantes, combinado com o Cardamomo, que contém propriedade anti-inflamatória, e com o suco de uva integral, rico em vitamina C, se tornam extremamente antioxidantes, saborosos e perfumados.

5. Suco Resveratrol: ajuda a diminuir a pressão arterial e prevenir o colesterol

Ingredientes:

300 ml de suco de uva tinto 100% integral

100 ml de suco de laranja

1 xícara de espinafre

1 colher de chá de farinha de semente de uva

2 cubos de gelo

Preparo:

Liquidificar todos os ingredientes e servir imediatamente.

Benefícios:

O Resveratrol é uma molécula encontrada nas sementes e cascas da uva tinto. Esta substância antioxidante diminui a pressão arterial e impede que o colesterol LDL sofra oxidação promovendo o aparecimento das placas de ateroma (placas de gordura que podem obstruir vasos e artérias e provocar infarto ou acidente vascular cerebral (AVC)). O suco de uva integral e o chá e farinha de semente de uva, combinados com suco de laranja integral e espinafre se transformam em um suco colorido e rico em substâncias antioxidantes.