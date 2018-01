Oficialmente, o inverno ainda não chegou. Mas a temperatura já começou a cair em algumas regiões do País. Junto com a queda dos termômetros, aumenta a fome e o consumo de guloseimas típicas do período como fondue, chocolate quente, vinho e tantas outras delícias.

Para quem, apesar do inverno e do corpo menos à mostra, não quer descuidar do shape, a metodologia do Programa Fit pode ser uma boa opção. Desenvolvido pela rede de academias Just Fit, o Functional Interval Training tem apenas 20 minutos de malhação intensa.

“O aluno vai executar cinco exercícios sendo que para cada um deles realizará oito séries de 20 segundos com um intervalo de 10 segundos entre cada série. A intensidade é alta para aumentar o gasto calórico. Mas cada participante é quem ditará seu ritmo”, afirma Altino Andrade, educador físico da rede.

Segundo ele, o Programa Fit ajuda a eliminar a gordura abdominal. “O treino intervalado estimula e acelera o metabolismo. Até a queima calórica pós-atividade física é aumentada e fica mais fácil detonar a barriguinha”, diz.

“A saúde, obviamente, também sai ganhando com o treino intenso. O método melhora a sensibilidade do praticante à insulina, que é um hormônio de armazenamento. Quando elevada, ela dificulta a perda de gordura, além disso há também uma melhora em relação ao diabetes”, acrescenta o profissional.

Falta de tempo não é mais desculpa. Mas não se iludam. Não adianta nada malhar pesado se a alimentação for ruim. Portanto, foco no prato e no exercício. E até semana que vem!