Você sabia que uma das causas da perda de cabelo (alopecia) pode estar relacionada com a intolerância à lactose? Na última década uma série de pesquisas têm sugerido associação entre as duas coisas. Para falar sobre o tema, convidamos nesta quarta-feira o nutricionista Clayton Camargos.

É verdade ou mito que a perda de cabelo pode estar associada com a alimentação?

Alopecia é o termo técnico designado para qualquer forma de perda de cabelo. Muitos fatores podem precipitá-la, e a condição permanece vagamente compreendida do ponto de vista científico. Na última década, tem sido realizadas uma série de investigações científicas que sugerem associação entre a alopecia e intolerância à lactose, que é a incapacidade do organismo metabolizar o açúcar encontrado em produtos lácteos, embora ocorram poucas evidências científicas para apoiar inequivocamente este argumento. Em alguns estudos, a intolerância à lactose foi um achado comum em crianças com doença celíaca, uma manifestação autoimune caracterizada por intolerância ao glúten. Nessas pesquisas, a perda de cabelo é descrita como um dos muitos sintomas não intestinais associados àquela doença, o que pode sugerir que os portadores de intolerância à lactose e alopecia poderiam ter doença celíaca como causa subjacente. De outra parte, a deficiência secundária de lactase, em que o intestino delgado produz quantidades insuficientes da enzima necessária para quebrar a lactose, pode estar relacionada com doenças gastrintestinais crônicas, tais como Crohn e colite ulcerativa.

O que pode ser feito caso se perceba relação da queda de cabelo com a intolerância à lactose?

Se o indivíduo perceber queda de cabelo combinada com intolerância à lactose, ou quaisquer problemas de digestão de produtos lácteos, vale procurar um especialista para uma investigação minuciosa. Com efeito, pode ser sugerida uma dieta sem lactose por algumas semanas como prova para avaliar se ocorre remissão da queda de cabelo. Do contrário, pode-se também considerar a intolerância ao glúten ou até mesmo doença celíaca, e testar a restrição desse componente na dieta por algumas semanas, bem como o impacto correspondente na diminuição da alopecia.

Uma dieta sem lactose pode significar carência de vitaminas e minerais?

Cabe destacar, certas carências de minerais e vitaminas podem manifestar-se após a adoção de uma dieta isenta de lactose: cálcio, vitaminas A, D e B12 podem se tornar deficientes. Portanto, certifique-se de escutar a opinião de um especialista qualificado antes de excluir leite e derivados da rotina alimentar.

