Evitar alimentos industrializados, processados e embutidos. Fugir de doces e açúcar refinado. Correr da fritura e alimentos gordurosos. Moderar o consumo de bebidas alcoólicas e não ingerir quantidades excessivas de alimentos em uma única refeição. Esses são os limites para uma alimentação saudável, segundo a nutricionista Patricia Davidson Haiat.

Requisitada por nove entre dez atrizes globais, na lista de pacientes de Patricia estão as belas Alice Correa, Bianca Salgueiro, Sheron Menezes, Camila Rodrigues, Carol Sampaio, Cris Vianna, Juliana Knust e Fátima Bernardes. Na clínica que leva seu nome, no Rio de Janeiro, ainda é possível encontrar as musas fitness Carol Buffara e Bella Falconi.

Nutricionista funcional com mais de dez anos de experiência, Patricia falou ao blog sobre boa alimentação e a importância de uma dieta específica para cada um.

A seguir, a entrevista:

Existe uma dieta de fato ideal para todos? Ou o que é bom para um paciente não é necessariamente para outro? A dieta deve ser personalizada?

Cada pessoa é única. Portanto, o que pode ser bom para um não é necessariamente bom para outro. O plano alimentar é baseado nos objetivos, características, necessidades e intolerâncias alimentares de cada pessoa. É preciso uma análise para poder traçar o melhor plano a cada um.

Mas há dicas importantes e hábitos saudáveis que podem ser seguidos por todos. O que você considera ideal em termos de alimentação e que pode ser colocado em prática por qualquer um?

Consumir frutas, verduras e legumes diariamente dando preferência aos orgânicos. Ter atenção na quantidade de água consumida durante o dia, que deve ser de aproximadamente 2 litros. Dar preferência às carnes magras com baixo teor de gordura. Não permanecer muitas horas sem se alimentar. Evitar alimentos industrializados, processados e embutidos. Evitar doces e açúcar refinado. Evitar fritura e alimentos gordurosos. Ter moderação no consumo de bebidas alcoólicas. Não consumir quantidades excessivas de alimentos em uma única refeição.

A partir de que idade o metabolismo da mulher começa a ficar mais lento? É verdade ou mito que depois dos 35 anos é mais difícil perder peso?

Isso pode ser variável de pessoa para pessoa de acordo com características genéticas e estilo de vida. Mas, em média, a partir dos 30 anos já é possível observar mudanças no metabolismo. Um estilo de vida saudável, prática de exercícios e boas escolhas alimentares durante a vida podem postergar estes efeitos.

Muito se fala hoje em dia, e virou uma espécie de febre, as dietas sem glúten e sem lactose? Quais os benefícios desse tipo de alimentação?

Elas terão benefícios para as pessoas que forem intolerantes ao glúten ou ao leite. Lembrando que a base para retirada do leite não é somente devido à lactose, mas, principalmente, devido à proteína do leite, o que engloba todos os produtos lácteos com ou sem lactose. E a retirada desses alimentos é indicada para pessoas que apresentam sintomas associados ou que for identificado mediante a exames de intolerância alimentar. Os benefícios neste caso são muitos e vão desde um maior emagrecimento até a melhora da saúde e sintomas associados.

Dieta sem exercício físico é eficaz? Ou você considera fundamental a combinação dos dois para se entrar em forma?

A combinação das duas coisas é a melhor maneira de se entrar em forma. Um complementa o outro e melhor ainda quando se considera o programa alimentar com os horários de exercício e modalidade. Alimentar-se bem e corretamente antes e após o exercício é fundamental para se entrar em forma .

Você é favorável ao uso de suplementação? Se sim, que tipo e para que servem opções como o whey e o BCAA?

Sim. Mas isso também vai depender do tipo de pessoa, objetivos, individualidades e intolerâncias. WheyProtein tem o principal objetivo de ajudar na preservação da massa muscular e no aumento de massa muscular. O BCAA são aminoácidos que pode também ser utilizados na preservação da massa muscular ou na melhora do desempenho em alguns tipos de atletas ou praticantes de atividade física.

O que uma mulher deve fazer, em termos alimentares, para ter uma gravidez saudável e com ganho de peso não muito elevado? Qual o mínimo e o máximo de peso que devem ser adquiridos na gestação?

O ganho de peso pode variar entre 6 e 12 quilos, de acordo com o peso inicial da gestante. Buscar por acompanhamento nutricional personalizado é a melhor forma de garantir todos os nutrientes necessários. As dicas gerais incluem consumir frutas, verduras e legumes diariamente dando preferência aos orgânicos. Ter atenção na quantidade de água consumida durante o dia, que deve ser de aproximadamente 2 litros. Dar preferência às carnes magras com baixo teor de gordura. Não permanecer muitas horas sem se alimentar. Evitar alimentos industrializados, processados e embutidos. Evitar doces e açúcar refinado. Evitar fritura e alimentos gordurosos. Ter moderação no consumo de bebidas alcoólicas. Não consumir quantidades excessivas de alimentos em uma única refeição. Não fazer uso de chás e adoçantes.

Pode quem faz dieta dar uma escapada ou jacada, do tipo consumir uma feijoada? Se sim, em quais situações? Como fazer dieta e não perder a sociabilidade, já que o universo conspira contra os regimes?

Se a pessoa está buscando emagrecer é importante ela estar comprometida com as escolhas alimentares. Ficar abrindo exceções irá atrapalhar no emagrecimento. Manter a moderação nas escolhas e procurar ficar o mais próximo possível do que foi recomendado na dieta nos momentos sociais é a melhor forma de não sair do esquema. Na falta de opções, a moderação na quantidade consumida tem que prevalecer para que não ocorra prejuízo no resultado.

A maioria das pacientes que te procura tem como objetivo perder peso e ficar em forma? Existem muitos casos de mulheres que, apesar da moda magra dos dias de hoje, buscam orientação para ganhar peso?

Sim, há pessoas que buscam aumento e definição muscular e há pessoas que buscam aumentar o peso.

Recentemente, um estudo mostrou que dietas baseadas em consumo exclusivo de proteínas, em pessoas acima de 50 anos, pode levar ao câncer. Qual sua opinião sobre isso e as dietas protéicas?

As dietas hiperproteícas podem ser indicadas e benéficas para algumas pessoas, porém, exigem período limitado de prática e devem ser acompanhadas e indicadas por profissional capacitado.