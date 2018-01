Na maior parte das escolas do País, as aulas recomeçaram anteontem. E, junto com elas, volta a preocupação de pais e mães com a lancheira das crianças. O que levar? O que evitar? Frequentemente essas dúvidas fazem parte do cotidiano das famílias.

Controlar a alimentação e ter peso compatível com a idade , ao contrário do que muita gente pensa, não é problema de adulto. Acreditem: os cuidados devem ocorrer desde a primeira idade. Inclusive, um comportamento adequado neste quesito minimiza as chances futuras de brigas com a balança.

“O ideal é educar as crianças para uma alimentação equilibrada antes que elas comecem a conhecer e abusar dos alimentos calóricos”, reforça a médica nutróloga Dra Ana Luisa Vilela, de São Paulo. Especialista em emagrecimento , ela dá algumas dicas de como iniciar bons hábitos com a lancheira escolar na volta às aulas.

”Geralmente o lanche escolar é uma refeição intermediária, que serve para dar energia à criança entre duas refeições principais, por isso não precisa ter exagero nas calorias. Para simplificar, o ideal é que ele contenha uma porção de carboidratos – para fornecer energia; uma porção de lácteos – que contém proteínas; uma porção de frutas ou legumes – que são os responsáveis pelas fontes de vitaminas, fibras e minerais, e uma bebida para hidratação”, diz.

Principalmente nos dias quentes, a médica fala que a preferência seja por alimentos naturais e frescos, excluindo totalmente os refrigerantes, industrializados com excesso de conservantes e os doces.

Para ajudar a compor uma lancheira inteligente, a Ana Luisa lembra que tudo deve ir para escola em lancheiras e garrafas térmicas, e sempre dar preferência para os alimentos da época – que além de mais baratos são sempre mais frescos.

Carboidratos : Pães integrais – tipo bisnaguinhas ou pão de forma ou tortas caseiras com legumes

Lácteos: Iogurte, queijinho processado, requeijão ou creme de ricota

Frutas ou legumes : Uvas, morangos, maçã ou pera picadinhas

Bebidas : Leite fermentado, água de coco ou suco natural

Cuidem bem dos pequenos e até semana que vem!