Uma barriga sequinha e chapada é desejo de dez entre dez mulheres e homens que cuidam da boa forma. Deixar o abdome retinho, no entanto, é um objetivo difícil de se atingido, e que exige determinação.

“É preciso ir além da boa alimentação. Estar atento a fatores como estresse e postura são fundamentais”, afirma a nutricionista Cintia Azevedo, do Vita Check-Up Center. Para o blog, ela reuniu 12 dicas para uma barriga enxuta.

Segundo Cintia, uma série de atitudes simples do dia a dia podem ser tomadas na busca pela barriga tanquinho. Veja as recomendações da especialista.

Boa leitura e até semana que vem!

1. A perda de peso é importante na redução da indesejável barriguinha pois, desta forma, eliminamos os depósitos de gordura no corpo. O exercício aeróbico aumenta o gasto calórico, sendo este o mais eficiente na queima de calorias. Os exercícios localizados auxiliam no fortalecimento da musculatura abdominal. É importante o acompanhamento de um educador físico para melhores resultados, em associação a uma dieta pobre em calorias, gorduras e açúcares.

2. O estresse diário acaba contribuindo para o excesso de peso, devido às reações hormonais que levam à obesidade. Procure fazer atividades que proporcionem prazer e bem-estar.

3. O aumento do consumo de fibras na dieta contribui para redução da barriguinha, já que as pessoas tendem a ingerir menos gorduras e calorias.

4. O pão branco, que é feito com a farinha refinada, leva à fermentação e produção de gases, por meio de seu carboidrato, provocando aumento abdominal. Prefira os pães integrais.

5. O açúcar leva ao desequilíbrio da flora intestinal, diminuindo as bactérias benéficas e as aumentando as prejudiciais, o que leva à distensão do abdome, além do excesso de calórico.

6. A bebida alcoólica também leva a um desequilíbrio da flora bacteriana intestinal, ocasionando a distensão do abdome, além do elevado teor de calorias.

7. Os refrigerantes são extremamente ricos em açúcar, além do gás, que ocasiona o aumento da barriga.

8. Existem alimentos que podem causar desconforto abdominal em algumas pessoas por meio do aumento de gases, como o repolho, brócolis, couve-flor, couve, feijões, etc. Se possível, evite estes tipos de alimentos.

9. Os alimentos embutidos ou congelados costumam apresentar um alto teor de sódio, além da gordura. Isso faz com que ocorra a retenção de líquidos, levando a sensação de inchaço na barriga.

10. Alguns alimentos ajudam na aceleração do metabolismo, como a pimenta vermelha, canela, gengibre, chá verde e água gelada. Procure incluí-los no seu cardápio.

11. A postura errada faz com que a barriga pareça maior. Alguns exercícios podem ajudar na melhora da postura, como o pilates e a ioga.

12. A genética também contribui de forma significativa para o aumento da barriga. Quem já tem essa tendência, deve redobrar os cuidados com a alimentação e com a atividade física, pois apresentarão um pouco mais de dificuldade de se manter em forma.