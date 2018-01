O estilo de vida contemporâneo tem acelerado o processo de envelhecimento do corpo e a nutrição tem sido uma importante aliada dos tratamentos estéticos na hora de minimizar e até mesmo retardar esse processo. É o que explica a nutricionista Isabel Jereissati, diplomada pelo Institute for Functional Medicine (Estados Unidos) e mestre em fisiopatologia clínica e experimental pela UFRJ.

Em entrevista ao blog, ela afirma que a produção excessiva dos radicais livres danifica as células, o que provoca alterações na pele. “A nutrição impede o envelhecimento precoce através do combate aos radicais livres”, afirma.

Eis a entrevista:

Como a nutrição pode ser eficaz no combate ao processo de envelhecimento?

Isabel Jeresissati – Um dos principais responsáveis pelo aceleramento do envelhecimento é o desequilíbrio do mecanismo de defesa antioxidante, que diminui a capacidade do corpo de combater o excesso de radicais livres. A produção excessiva dos radicais livres danifica as células, o que provoca alterações na aparência da pele. A nutrição impede o envelhecimento precoce através do combate dos radicais livres. Os alimentos podem diminuir a produção e os danos causados pelos radicais livres. Além disso, a nutrição correta fornece nutrientes para formar cabelo, unha e pele bonitos e saudáveis.

Quais são os alimentos indicados para deter a produção de radicais livres?

Alguns alimentos e um de seus antioxidantes: mamão (betacaroteno), uva (ácido elágico), brócolis (flavonoides), goiaba (vitamina), chá verde (catequinas), curry (curcumina), nozes (polifenóis), tomate (licopeno), açaí (vitamina), goji berry (flavonoides) e abacate (glutationa).

Quais os alimentos que devem ser banidos das dietas das mulheres que pretendem retardar ao máximo o processo de envelhecimento?

Os alimentos pró oxidantes e pró inflamatórios devem ser evitados por gerarem maior produção de radicais livres . São os alimentos ricos em aditivos químicos (adoçante, corante, estabilizantes, antiumectantes e cornates) presente na maioria dos produtos industrializados, açúcar refinado, cereais refinados e gordura saturada, trans e interesterificada (óleos modificados quimicamente).

Costuma-se dizer que exercícios aeróbios de longa duração liberam radicais livres e, consequentemente, aceleram o envelhecimento. Existe alguma alimento que posa ser consumido antes da prática de corridas, por exemplo? Ou uma dieta específica para quem gosta de aeróbios intensos?

Quem gosta de exercícios aeróbicos intensos como a maratona, deve seguir uma alimentação que combate os danos dos radicais livres produzidos pela oxigenação acelerada da respiração celular. Alimentos ricos em antioxidantes de fácil digestão como goji berry, suco de laranja, suco verde e framboesa, podem ser ingeridos antes da atividade física.

Quais alimentos devem ser consumidos antes de processos estéticos em clínicas de dermatologia?

O tipo de procedimento e o estado nutricional do paciente são determinantes para indicar os melhores alimentos. Não adianta consumir um alimento antes do procedimento se o corpo estiver deficiente em nutrientes. O ideal é corrigir previamente a alimentação com algumas semanas que antecedem o procedimento. Mas para quem tiver pressa e vai fazer um laser para estimular a produção de colágeno, por exemplo, uma dica é ingerir alimentos com alto poder antioxidantes como açaí, abacate e curcuma, e fazer uma a combinação de alimentos que fornecem nutrientes para formar colágeno como suco de maçã com raspa de limão e tâmara (fornece vitamina C, Triterpeno e silício, nutrientes que participam diretamente da formação de pele).

A senhora diria que nos dias corridos de hoje as mulheres têm envelhecido mais rápido e, por isso, recorrido a tratamentos como botox cada vez mais cedo ou até mesmo antes da hora?

Envelhecer é inevitável, faz parte do processo fisiológico do ser humano. Mas o que estamos vendo é um estilo de vida que acelera o processo de envelhecimento. Estresse físico e emocional, poucas horas de sono, consumo de álcool e cigarro, uso crônico de medicamentos, uso de suplementos sem orientação, a falta de atividade física ou prática de exercícios extenuantes combinado a uma alimentação desregrada fazem o processo de envelhecimento celular ocorrer mais rapidamente. Um erro alimentar comum são as dietas restritivas, que eliminam grupos alimentares com o objetivo de emagrecer. Quando realizadas sem orientação podem causar mais estresse e perda de nutriente que aceleram o envelhecimento celular. As mulheres ficam magras e envelhecidas, correm para as clinicas de estética e estão sem substrato para formar uma nova pele de qualidade.

Quais alimentos produzem mais radicais livres? E eles podem ser substituídos por quais alimentos? A senhora pode citar cinco exemplos?

Cereais matinais, que são ricos em açúcar e geralmente produzidos com cereais refinados. Essa combinação aumenta a produção de radicais livres no corpo. Substituir por cereais integrais e fazer a própria mistura em casa com castanhas, nozes, sementes e frutas secas.

Bebidas carbonadas (refrigerantes, sucos industrializados e achocolatados) são ricas em açúcar de rápida absorção que causam aumento de produção de radicais livres dentro das células. Substituir por água ou água aromatizada e eventualmente consumir suco natural feito na hora. Congelados são geralmente pobres em nutrientes antioxidantes e ricos em aditivos químicos e gorduras trans. Substituir por alimento fresco, preparado na hora ou de véspera, sempre cozidos em baixa temperatura e por pouco tempo para preservar os nutrientes. Adoçantes e outros aditivos químicos. Muitas pessoas consomem adoçante sem saber, através de barras de cereais, cereais matinais, doces e biscoitos diet e light. Carnes vermelha como picanha, cupim e costela são rica em gorduras saturadas que quando em excesso geram inflamação e levam à formação de radicais livres. Substituir por cortes mais magros, como alcatra e filé mignon. Bebida alcoólica são as grandes responsáveis pela geração de radicais livres. Além disso, quando consumido em exagerado, a bebida alcoólica acelera em 50% o processo de morte celular que ocorre naturalmente no organismo, gerando mais radicais livres e envelhecimento. Substituir por suco de tomate temperado rico em antioxidante licopeno e coquetel de frutas de banana, morango e laranja rico em vitamina C e flavonoides sem álcool.