Alimentação balanceada e exercícios físicos são suficientes para perder peso e entrar em forma? Sim e não. Em alguns casos, é preciso ir além: tentar encontrar o que te levou a ter ganho de peso e trabalhar para mudar padrões estabelecidos pela cabeça. Foi pensando assim que Priscilla Andrade e Ana Peterlini, da Foco em Você, criaram um programa de coaching de emagrecimento.

“Para muitas pessoas falta foco ou condições de lutar contra seus diabinhos. A pessoa acaba tentando, mas não conseguindo chegar ao peso ideal. Aí, fica frustrada e, muitas vezes, se conforma com o sobrepeso ou a obesidade”, afirma Priscilla.

Priscila e Ana são coachs formadas pela Sociedade Brasileira de Coaching (SBC). Se conheceram trabalhando com Tecnologia da Informação (TI) e viraram especialistas em outra TI – a Tecnologia do Indivíduo.

No curso, com uma aula semanal e de três meses de duração, elas pretendem ensinar seus alunos a identificar o que está impedindo que eles emagreçam. E orientá-los a mudar o mindset para que antigos hábitos que os levam ao sobrepeso e obesidade sejam superados.

“É preciso mudar o padrão mental. Identificar o que te levou a ter uma relação ruim com a comida. Todo mundo na vida passa por altos e baixos, mas uma pessoa com a cabeça magra não desconta na comida suas frustrações. Já quem tem a cabeça gorda age diferente. A ideia é tentar ajudar a resolver essas questões, que são complexas, mas podem ser superadas”, diz Priscilla para quem o coaching é um aliado importante no processo de transformação.

O primeiro passo para obter o sucesso, segundo ela, é a vontade e o empenho para mudar. “Ninguém engorda do dia para noite. E muitas pessoas estão indo bem no processo de emagrecimento e, de repente, têm recaídas. Vamos descobrir juntos qual é o gatilho da recaída e lembrar que ninguém nasceu para ser gordo. O peso extra que carregamos não é nosso”, afirma.

Durante o programa, o participante aprende uma série de técnicas. Os alunos também terão acesso a ferramentas que os ajudarão a driblar as armadilhas do cérebro que os levam a se boicotar. O sucesso está relacionado à capacidade que o participante ganha de se conhecer, se focar, se organizar e se programar para cumprir as tarefas que ele necessitará para alcançar seu objetivo de perda de peso.

A primeira edição do programa de coaching de emagrecimento está prevista para começar, em São Paulo, no próximo dia 23.

O coaching de emagrecimento é uma tendência que tende a pegar, mesmo em tempos de crise.

Até semana que vem!