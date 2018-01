Perder peso, recuperar a forma, buscar uma alimentação saudável. Seja com for o seu objetivo, uma coisa é fundamental: o equilíbrio emocional. E a homeopatia pode ser uma ótima aliada.

O sobrepeso já é uma questão de saúde pública. E tem preocupado especialistas do mundo todo. O relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU), intitulado “Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional na América Latina e Caribe”, e apresentado este ano, mostra que metade dos brasileiros já atingiu o sobrepeso e 20% dos adultos são obesos.

As causas são as mais variadas possíveis e se combinam entre si: facilidade de acesso a produtos industrializados, sedentarismo, alto custo de alimentos naturais/saudáveis e até mesmo distúrbios emocionais.

Farmacêutico homeopata de São Paulo, Jamar Tejada afirma que muitos dos indivíduos com sobrepeso atribuem ao desequilíbrio hormonal o aumento de peso e acabam realizando um tratamento errado.

“Muitas vezes, o aumento de peso está ligado a uma desordem emocional: a pessoa come compulsivamente em busca de prazer e saciedade que lhe falta em outra parte da vida”, conta Tejada.

“Uma pessoa infeliz no casamento, por exemplo, que não tem forças para mudar sua situação, vai buscar a satisfação em uma compulsão, seja ela por comida, compras, jogos etc.”, ilustra ele.

Para tratar a questão e, consequentemente emagrecer de forma saudável e duradoura, Tejada indica o uso da homeopatia. “Com este método podemos reequilibrar as emoções do indivíduo e, ao fazer isso, tratamos a causa do problema, a raiz. A pessoa infeliz no casamento ou no trabalho, por exemplo, pode se sentir mais segura para ter uma postura mais relevante em sua própria vida e buscar mudanças frente os problemas”, destaca.

Tejada afirma que, ao contrário do que as pessoas acreditam, os resultados com o tratamento homeopático são rápidos. “Mas para atingir o resultado, como todo tratamento, é preciso de regularidade para que os objetivos sejam alcançados.”

Até a próxima semana!