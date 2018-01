As festas de ano estão ai. É o momento mais desafiador para aqueles que batalharam para se manter em forma e chegar com tudo no verão. Algum deslize ou excesso é natural durante esse período. É praticamente impossível não cometê-los. Afinal, jacadas também fazem parte da vida. Segundo especialistas, o mais importante é saber como minimizar os estragos. Outra sugestão para os que já contabilizam se render às tentações das ceias é o de apostar em um detox de fim de ano.

“O processo é fundamental para recuperar o bem-estar, regular o organismo e eliminar toxinas e outras substâncias prejudiciais à saúde”, ensina a nutricionista funcional Luciana Harfenist.

Mas, para uma maior eficiência na hora de liberar tudo que há de ruim no organismo, a preparação deve começar antes mesmo da ceia. A pedido do blog, Luciana dá dicas preciosas para o antes, durante e depois das festas de Natal e Ano Novo.

Antes da ceia de Natal

Mantenha o corpo bem hidratado no período que antecede as festas. “Invista em água de coco, sucos de melão e melancia, chás e, claro, muita água mineral”. Para o almoço, opte por refeições leves, como um mix de folhas com sementes (semente de girassol, amêndoas, gergelim e semente de abóbora). Também vale apostar em legumes assados e alguma carne magra. Os lanchinhos durante o dia ficam por conta dos smoothies, saladas de frutas e mix de nuts, opções rápidas e saborosas. “No jantar, aposte nas sopas. Saudáveis e leves, elas podem ser temperadas com ervas frescas”, sugere Luciana.

Entre as festas

Nessa fase, a alimentação deve ser mais rigorosa: pouco carboidrato, zero álcool e zero açúcar. “O ideal são 2 dias de detox para eliminar as toxinas e ativar o metabolismo”, afirma a nutricionista. Durante o dia, invista em chá verde, que desintoxica e desincha, em suco de limão, que melhora o funcionamento do fígado, e água de coco, para repor os líquidos perdidos. “Chás de ervas, hortelã e gengibre também são bem vindos”, diz Luciana. Para as refeições, escolha uma salada de hortaliças com brotos de alfafa, feijão ou lentilha. Ou, se preferir, um mix de folhas acompanhado por arroz integral e semente de girassol.

Pós ano novo

Agora é hora da faxina completa! Corte a carne vermelha, a farinha refinada, as frituras, os doces e os alimentos industrializados. “Beba 2 litros de água alcalina para ajudar a neutralizar os efeitos da acidez, melhorar a oxigenação das células e eliminar toxinas”, indica a especialista. Para preparar sua própria água alcalina em casa, esprema metade de um limão siciliano num copo de 100 ml de água e beba na hora. Nas refeições, priorize sopas leves feitas com couve-flor, brócolis, alho poró, couve e repolho. “Tempere as sopas com especiarias anti-inflamatórias e antifúngicas como canela, gengibre e açafrão”. Para dar um gás no metabolismo, também inclua no cardápio alimentos termogênicos como a pimenta, chá verde e guaraná em pó.