Você sabia que nós só precisamos de 2.400 mg de sódio ao dia, o que é equivalente a 6 g de sal por dia? E que um único tablete de carne industrializado, por exemplo, possuiu 2.200 mg de sódio em média.

A pedido da blog, a nutricionista Cintia Azeredo, do Vita Check-Up, listou dez alimentos que podem substituir o sal. Ela explica que todos os alimentos já possuem uma determinada quantidade de sódio. Por isso, quando incluímos o sal nos alimentos ou temperos industrializados aumentamos ainda mais seu teor de sódio, muitas vezes, ultrapassando as necessidades diárias recomendadas. “Isso pode facilitar ou agravar a hipertensão arterial”, alerta. Segundo dados Vigitel/2014 do Ministério da Saúde, 24,8% da população sofre de hipertensão.

Assim, para realçar o sabor dos alimentos, é possível trocar o sal por temperos naturais, uma vez que estes não vão trazer danos à saúde. “Pelo contrário. São muitos os benefícios, além de deixar a comida saborosa”, garante Cintia.

A seguir, a lista elaborada por ela:

1. Alho: Tem ação hipotensora, vasodilatadora e sudorífera; estimula funções respiratórias; reduz a taxa de colesterol total e triglicerídeo no sangue. Elimina toxinas e bactérias patogênicas e tem a vantagem de combinar com quase todos os tipos de cardápio.

2.Salsinha: Tem ação digestiva, combate cólicas menstruais e ainda é indicado para infecções urinárias e problemas renais. É rica em antioxidantes e anti-inflamatórios. Pode ser utilizada em legumes, assados, sopas, massas, carnes e frango.

3. Cebola: Melhora a circulação sanguínea, previne o envelhecimento das artérias, é rica em potássio, ajuda a controlar a pressão arterial, funciona como aliada no combate a problemas respiratórios e ainda combina com quase todos os cardápios.

4. Hortelã: Tem ação analgésica, estimulante, aromatizante, antioxidante, expectorante, previne problemas bucais e ainda ajuda na digestão, aliviando problemas estomacais e intestinais. Pode ser utilizada em chás, sucos, feijões, batata, berinjela e cordeiro.

5. Limão: Aumenta as defesas do organismo, facilita a digestão, regula a absorção de açucares, pela presença de fibras solúveis, fonte de potássio, que auxilia no controle da pressão arterial. Pode ser usado em sucos, temperos de saladas, entre outros.

6. Gengibre: Tem ação digestiva, diurética, antitrombótica, antidepressiva, antisséptica. Funciona como estimulante da circulação geral e cardiovascular. Pode ser usado ralado, em fatias, em tiras, picadinho ou ainda em suco e, ainda, para dar sabor a caldos, sopas e cozidos, sendo descartado no final do cozimento.

7. Coentro: Melhora a digestão e previne a flatulência. É fonte de magnésio, que ajuda no bom funcionamento do sistema nervoso central e fortalece os ossos, e também fonte de vitaminas A, C e do complexo B. Seu talo tem sabor mais intenso que as folhas. Acrescente ao prato quente apenas na finalização, já que o calor interfere no paladar. Também pode ser adicionado frio sobre saladas. A exceção é para a semente de coentro, que pode ser adicionada desde o início da cocção.

8. Manjericão: Melhora o fluxo sanguíneo, prevenindo a hipertensão arterial. Possui ação antioxidante e anti-inflamatória. Pode ser utilizado em molhos para massas, sopa de legumes, tomates, carnes, frangos e peixes.

9. Alecrim: Apresenta ação antioxidante, anti-inflamatória e antibacteriano; auxilia no combate à bactéria Helicobacter Pylori, uma das responsáveis por úlceras gástrica e duodenal. Atua no sistema digestivo, aumentando a produção de enzimas digestivas. Pode ser utilizado em molhos, ensopados, tomates e carnes.

10. Pimenta: Ajuda na redução do colesterol no sangue, melhora o sistema imunológico, auxilia na digestão, na eliminação de bactérias nocivas ao organismo e na circulação sanguínea. Deve ser utilizada com moderação por pessoas hipertensas, devido ao seu efeito termogênico e de contração dos músculos ao redor dos vasos sanguíneos. Dependendo do tipo da pimenta, pode ser utilizada em aves, frutos do mar, carnes, molhos, pratos baianos, entre outros”.