Depois de indicar alimentos que deveriam ser eliminados do nosso cardápio em 2015, a nutricionista Cintia Azeredo, do Vita Check-Up Center, elaborou, a pedido do blog, uma lista com dez alimentos que devem estar presentes no dia-a-dia de quem procura uma alimentação saudável. Segundo ela, devemos aproveitar o início de um novo ano para “reavaliar os hábitos alimentares e a prática de atividade esportiva, corrigindo costumes inadequados em busca de uma melhor qualidade de vida”.

“Estas medidas atuarão não só no ponto de vista estético, mas, principalmente, na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão arterial, obesidade, dislipidemias, osteoporose, doenças cardiovasculares, entre outras” esclarece Cintia.

Abaixo, a especialista destaca os alimentos nutritivos que não devem ficar de fora da mesa em 2015.

1. Abacate: Apesar de ser uma fruta calórica, o abacate é uma ótima fonte de gordura monoinsaturada, vitamina E, vitamina C, ácido fólico, ferro, fósforo, magnésio, entre outros nutrientes, que atuam na saúde como anti-inflamatório natural, combatendo infecções ajudando no controle dos níveis de LDL e HDL colesterol. A fruta funciona ainda como protetora do coração, evitando doenças cardíacas e o acidente vascular cerebral.

2. Castanha do Pará: É rica em selênio, vitaminas do complexo B, zinco, magnésio, gordura mono e poliinsaturadas e combate o envelhecimento celular. Ela também desintoxica o organismo, melhora memória e a imunidade e controla os níveis de colesterol.

3. Azeite de oliva virgem ou extravirgem: É rico em polifenóis e antioxidantes capazes de combater radicais livres. Possui efeito protetor de diversas doenças degenerativas e auxilia no controle do colesterol.

4. Frutas de cor avermelhada: São fontes de substâncias anti-inflamatórias – como vitaminas do complexo B, vitamina C, zinco, selênio, entre outras –, que atuam reduzindo os riscos de doenças cardíacas e o envelhecimento celular. Contêm antioxidantes, que melhoram as funções cerebrais.

5. Vegetais verde-escuros: Contêm alto teor de Vitaminas A, C, K, ácido fólico, cálcio, ferro, magnésio e fibras; combatem os radicais livres; melhoram o funcionamento intestinal e o perfil de colesterol; e ajudam na prevenção da anemia, da osteoporose e de doenças cardiovasculares.

6. Grãos integrais: São fonte de vitaminas e minerais, além das fibras e do ômega 3, que atua no controle do colesterol e da glicose sanguínea. Melhoram a função intestinal e aumentam a sensação de saciedade.

7. Aveia: É Rica em proteínas, Omega 3, potássio e fibras solúveis. Atua “limpando” as artérias, controlando os níveis de colesterol e evitando doenças do coração. Melhora o funcionamento intestinal e ainda aumenta a sensação de saciedade.

8. Linhaça: É rica em ômega 3 e ômega 6, fibras, gorduras mono e poliinsaturadas, magnésio, fósforo e potássio. Ela protege o coração, melhora função intestinal, controla a liberação de glicose na corrente sanguínea e aumenta a sensação de saciedade.

9. Batata doce: De baixo índice glicêmico, oferece carboidrato de melhor qualidade, sem elevar muito a quantidade de açúcar no sangue, é fonte de fibras, que controlam a sensação de saciedade, e de vitaminas A e C, que melhoram o sistema imunológico.

10. Água de coco: Ainda não conseguiu se criar melhor suprimento de eletrólitos que este. Ela é rica em potássio, magnésio, cálcio, sódio, fósforo, vitamina C, entre outros nutrientes. Protege contra cãibras e melhora o desempenho físico durante treinos, repondo nutrientes perdidos na transpiração.

E, para quem ainda está sofrendo com os excessos das festas do ano velho, Cintia também preparou uma lista de dez alimentos que auxiliam no detox. Quem quer testar?

10 alimentos que auxiliam no detox pós-festa:

1. Água de coco: É fonte de sódio, magnésio, potássio e fósforo. Ajuda na reposição de minerais perdidos durante as festas e atua como poderoso hidratante.

2. Chá verde: tem ação diurética, aliviando a retenção de líquidos, o que leva à redução do inchaço e à eliminação das toxinas.

3. Chá de cavalinha: Assim como o chá verde, possui ação diurética.

4. Gengibre: Aumenta a produção de enzimas no fígado, que atuam na eliminação de toxinas. Possui ação antiinflamatória e termogênica, acelerando o metabolismo.

5. Aveia: É rica em fibra solúvel, magnésio e vitaminas do complexo B. Favorece o bom funcionamento do metabolismo, aumentando a sensação de saciedade. Reduz a absorção de açúcares e gorduras.

6. Sementes (chia, linhaça, quinua, gergelim…): São ricas em nutrientes antioxidantes, possuem ação antiinflamatória e fibras que aumentam a sensação de saciedade. São também fontes de gordura monoinsaturada, que atua no aumento do bom colesterol e na redução do mau colesterol.

7. Salmão ou atum: Ricos em ômega 3, excelente antioxidante protetor do cérebro e do coração, é fonte de proteína de alto valor nutritivo e possui alta digestibilidade.

8. Frutas da estação: As frutas são sempre bem-vindas, devido aos seus altos teores de vitaminas antioxidantes, minerais e fibras, o que ajuda na eliminação de toxinas e na hidratação.

9. Verduras: São ótimas fontes de fibras, vitaminas e minerais, que também atuam no processo de eliminação de toxinas pelo organismo.

10. Alimentos integrais: contêm alto valor energético e possuem carboidrato de melhor qualidade, além de preservar nutrientes como vitaminas, minerais e fibras. Aumentam a sensação de saciedade, possuem absorção do carboidrato mais lenta, o que evita, assim, um pico de açúcar no sangue.