A TPM (Tensão Pré Menstrual) é um problema que atinge pelo menos 80% das brasileiras e produz sintomas que podem variar entre cólica, alteração na alimentação, inchaço, dor de cabeça, irritação, ansiedade e desanimo, entre outros. Segundo especialistas, a alimentação pode ser uma importante aliada para minimizar a TPM.

De acordo com a nutricionista Marianna d’ Avila de Moura, franqueada da DNA Natural, através de uma alimentação adequada o corpo vai produzir as substâncias que podem fazer a mulher se sentir melhor, principalmente nesse período.

“Mas não adianta deixar para comer direito só quando a TPM chegar”, adverte. “O cuidado com a saúde e a escolha dos alimentos certos tem que acontecer durante todo o mês”, prossegue.

Durante a TPM, Marianna recomenda que a atividade física não seja interrompida. Como sugestão, em caso de desconforto, ela aconselha a prática de atividades mais leves. “O uso de alimentos industrializados, com alto teor de sódio ou ricos em gorduras, não é indicado por aumentar a retenção líquida, o estresse, as cólicas e a irritabilidade.”

A pedido do blog, Marianna listou dez alimentos que podem ajudar muito todas nós a enfrentar a TPM com mais leveza.

1 – Água: Nessa fase, aumenta-se retenção hídrica, e assim nos sentimos (e realmente ficamos) mais inchadas. Devemos ter uma atenção especial para a quantidade de água nesse período.

2- Melancia: Super diurética, além de ser rica em magnésio.

3- Verduras verdes escuras: São ricas em magnésio, potássio e ferro. Também são fonte de cálcio, que auxilia nas contrações musculares, diminuindo as dores da cólica.

4- Cacau: Fonte de triptofano (precursor da serotonina) e magnésio, o cacau vai ajudar no famoso mau humor. É responsável por diminuir a irritabilidade e o estresse, assim aumenta a sensação de bem-estar e tranquilidade. Só prestem atenção: estamos falando sobre o cacau. O indicado é consumir o chocolate, com no mínimo 70% do alimento.

5- Aveia e alimentos Integrais: Também agem na liberação da dopamina e serotonina, hormônios do bom humor e bem-estar. Além de ajudarem na saciedade, regulam o bom funcionamento intestino devido o teor de fibras presente nesses alimentos.

6- Damasco: Alivia as dores causadas pela cólica e de quebra ajuda na saciedade e na sensação de bem-estar.

7- Oleaginosas: São ideais para quem, durante a TPM, não se segura para devorar um docinho. O magnésio ajuda na compulsão e a vitamina E na irritabilidade que surge antes da menstruação.

8- Iogurtes e leites (fonte de cálcio): Mulheres com maior ingestão de cálcio apresentam menor risco para os sintomas da TPM, isso porque mulheres com esse quadro apresentam menores níveis de cálcio no sangue.

9- Grão de Bico: Rico em triptofano, aminoácido essencial para a liberação da serotonina.

10- Banana: Fonte em Potássio, a banana alivia o desconforto do inchaço e auxilia na eliminação do excesso de sódio no organismo. Além disso, a fruta ainda é rica em fibras, que regulam o intestino, diminuindo assim a absorção de gorduras.

