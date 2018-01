A estação mais quente do ano está aí e, junto com ela, a vontade de milhares de pessoas de entrar em forma. Nas praias lotadas do País e em parques das principais cidades, é muito comum encontrar pessoas correndo e derretendo por conta da exposição ao sol. É preciso ter cuidado.

“Com o clima mais quente, perdemos mais água e sais minerais através da transpiração. Por isso, devemos manter nosso organismo hidratado e equilibrado do ponto de vista metabólico para evitar danos ao organismo”, esclarece a médica Alice Amaral, especialista em Nutrologia pela Associação Médica Brasileira (AMB) e pela Associação Brasileira de Nutrologia, e em Medicina do Exercício e do Esporte.

Segundo ela, é preciso tomar alguns cuidados para correr no verão. “O ideal é consumir água de coco ou isotônico natural para cada um litro de água. Deve-se tomar pequenas quantidades antes, durante e após a atividade física para manter uma hidratação correta”, orienta a especialista. O horário da prática esportiva também é de extrema relevância. “Os horários mais indicados são pela manhã, antes das 10h e à noite, após as 18h. O horário de verão é ótimo para isso. Sempre que possível, ao ar livre, longe da poluição dos automóveis”, alerta Alice.

O uso de roupas confortáveis, preferencialmente de cores claras, e de tênis próprio também é indicado. Alice listou algumas dicas para o blog:

Procure praticar a atividade física em horários que o sol esteja mais ameno, evitando a hipertermia;

– Hidrate-se corretamente (antes, durante e após o treino);

– Alongue-se, antes do exercício;

– Faça refeições mais leves e nutritivas. Abuse de frutas, legumes e verduras;

– Use roupas confortáveis e com tecido apropriado;

– Respeite seu corpo; faça intervalos entre os treinos, para que seu organismo possa se recuperar.

Quem também no auxilia nesta semana é Renato Sobral, coordenador do curso de educação física do IBMR. Ele respondeu oito perguntas esclarecendo verdades e mentiras sobre a modalidade esportiva que, a cada dia, conquista novos adeptos.

Eis a entrevista:

1. Correr depois de se alimentar faz mal?

R: Depende do alimento. Em geral, não é aconselhável se alimentar antes da prática de exercícios, pois o processo de digestão e a demanda muscular, simultaneamente, podem provocar um colapso no organismo, salvo em casos específicos. O que é importante destacar é que essa alimentação não pode ser demasiada.

2. Correr só emagrece, ao contrário da musculação, que só tonifica?

R: Correr, de fato, ajuda a emagrecer, principalmente, se combinado com uma mudança de hábitos gerais, como alimentação, lazer mais ativo, dentre outras coisas. A musculação pode aumentar o tecido muscular, o que gera gasto de energia em repouso, pois, para manter os músculos íntegros, é necessário gastar energia. Esse processo auxilia na perda de peso. O ideal é que as duas atividades sejam realizadas.

3. Correr agasalhado facilita a perda de peso sem prejudicar a saúde?

R: Não é aconselhável correr agasalhado, pois durante o exercício o corpo aumenta a temperatura, necessitando da troca de calor com o ambiente. Além do agasalho potencializar o aumento da temperatura, o que é prejudicial ao funcionamento do organismo, ele dificulta a troca de calor entre o corpo e o ambiente.

4. Correr regularmente durante pouco tempo, sem orientação especializada, não é perigoso?

R: A orientação especializada por um profissional de educação física é fundamental, pois é ele quem saberá quanto tempo é necessário para correr e em qual intensidade, de acordo com as necessidades e objetivos de cada pessoa. Qualquer forma de exercício físico sem orientação traz riscos à saúde.

5. A corrida ajuda a melhorar a saúde do sistema cardiovascular?

R: O sistema cardiovascular é um dos principais sistemas beneficiados pela corrida, mas não o único. Como todas as células necessitam de oxigênio e nutrientes, é o sangue bombeado pelo coração que levará todas as substâncias necessárias para atender as demandas de todo o organismo. Isso gera adaptações importantes no coração e todas as outras estruturas do sistema cardiorrespiratório.

6. Dor durante a corrida é normal?

R: A dor é um mecanismo de proteção do nosso corpo, ou seja, um sinal de que algo errado está ocorrendo. Portanto, independente do local em que a dor aconteça, a pessoa deve parar de se exercitar e procurar auxílio especializado para investigar o que pode estar acontecendo.

7. A corrida é benéfica em qualquer idade?

R: Não há containdicações para a corrida em relação à idade. O que é importante é que cada pessoa deve respeitar suas particularidades. Algumas pessoas podem correr sem qualquer restrição, mas outras não. Existem pessoas com 80, 90 anos que não só correm, mas competem, enquanto há jovens que nem mesmo podem trotar. O fundamental é passar por uma avaliação médica e uma avaliação pré-participação em atividades de corrida.

8. Quanto mais tempo eu correr por dia, melhor estará minha saúde?

R: Não necessariamente. A duração da corrida e a frequência semanal são só algumas das variáveis do treinamento que podem ser manipuladas para obter resultados. Existem outras, como a intensidade, que, quando prescrita adequadamente, pode até mesmo reduzir o tempo de corrida e trazer benefícios à saúde. Entretanto, cada caso deve ser estudado cuidadosamente por um profissional de educação física.

Até semana que vem!