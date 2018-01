Falta pouco. A estação mais quente do ano vem aí. O verão requer uma série de cuidados. Mais do que nunca chegou a hora de adotar uma alimentação balanceada, menos calórica e mais colorida.

De acordo com a nutricionista Marita Moraes, além de ajudar na saúde do corpo, uma alimentação balanceada e nutritiva faz toda a diferença na hora de enfrentar o calor que se aproxima.

“Com o clima mais quente temos mais disposição para atividades físicas expostas ao sol, sejam as regulares ou as espontâneas, como as famosas trilhas de fim de semana ou o vôlei com os amigos por diversão. É muito importante ficarmos atentos à alimentação, pois o gasto de energia aumenta consideravelmente. Uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, grãos e produtos integrais, com certeza, ajuda a recuperar as forças e a manter o ritmo também”, comenta.

Marita listou alguns alimentos que podem ajudar a aproveitar o verão sem estresse, balancear a alimentação e auxiliar na perda de peso. São eles:

Linhaça dourada: rica em fibras e minerais, a semente é fonte de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, além de vitaminas. O consumo regular auxilia na vitalidade e na energia, além de aumentar o coeficiente metabólico e a eficácia na produção de energia celular. Os músculos se recuperam da fadiga do exercício. Ideal para o café da manhã, com frutas ou iogurte.

Amendoim: é um poderoso energético natural capaz de auxiliar na perda de peso, ganho de massa magra e suprir o organismo com uma série de nutrientes e vitaminas essenciais. Uma boa sugestão para os intervalos entre o café da manhã e o almoço e entre o jantar e a ceia.

Grão de bico: pode ser consumido no lanche da tarde em forma de pasta para pães e torradas. Ou com tomate, cebola e salsa, como salada. Essa leguminosa contem magnésio, que ajuda na produção de energia e antioxidantes.

Feijão fradinho: é rico em ferro e pode ser consumido em saladas também. Gelado, ajuda a driblar o calor.

Aproveitar os dias ensolarados na praia não é requer apenas cuidar do corpo. Os cabelos também precisam de atenção especial para enfrentar sol, mar e piscina.

As altas temperaturas aliadas à umidade, ao sal e ao cloro são uma combinação perigosa para quem faz questão de manter o cabelo em dia no verão, alerta Nando Araújo, técnico da Wahl Clipper Brasil.

Segundo ele, o frizz, aquels fios ressecados e arrepiados, é o grande vilão dos cabelos durante a estação mais quente do ano. Para o blog, Nando selecionou cinco dicas para ajudar a garantir a beleza dos cabelos de quem não quer se esconder do verão.

1- Use produtos com proteção solar;

2- Lave os fios com água morna ou fria. Não use água quente;

3- Hidrate seu cabelo a cada 15 dias, mesmo que seja hidratação caseira;

4- Use somente secadores com tecnologia turmalina, que neutraliza os íons negativos, evitando o frizz e potencializando o brilho;

5- Use finalizadores: pomadas, óleos e sprays devolvem a aparência saudável ao cabelo.

Até semana que vem!