Muito além da escova, da pasta de dente e do fio dental. A saúde bucal conta com outra aliada de peso: a alimentação. A pedido do blog, a nutricionista Luciana Harfenist preparou uma lista de alimentos considerados aliados quanto o assunto é a dentição.

“Alguns alimentos são fundamentais para deixar os dentes mais fortes e brancos. Eles não substituem os cuidados diários com a limpeza, mas se somam a eles”, explica ela.

Para ajudar nessa escolha e garantir cuidados completos na região bucal, a nutricionista destaca alguns alimentos amigos dos dentes.

Chá Verde – Fonte de polifenol Epigalocatequina Galato, o chá verde reduz a incidência da periodontite, uma doença caracterizada pela inflamação e infecção dos ligamentos e ossos que dão suporte aos dentes. “Essa catequina tem ação antioxidante, que inibe o crescimento e a aderência de bactérias específicas causadoras das doenças periodontais”, conta Luciana. Ele também contém flúor, que protege os dentes da cárie. Segundo a nutricionista, o ideal é consumir uma hora após as refeições para não interferir na absorção dos nutrientes dos alimentos.

Goiaba – Rica em vitamina C, a fruta atua na saúde da gengiva, diminuindo o sangramento relacionado a doenças periodontais. “Além disso, conta com uma boa quantidade de fibras que promovem uma pequena ‘faxina’ nos dentes”, orienta. Coma uma goiaba após o jantar.

Maçã – A fruta pode ser considerada uma escova de dente natural, pois massageia as gengivas e estimula o fluxo sanguíneo para o local. “O sabor ácido e doce estimula a salivação que também promove a limpeza dos dentes e previne contra a cárie”, diz Luciana. A nutricionista indica uma maça após o almoço.

Cebola – Com grande capacidade antibacteriana, ela protege gengivas e dentes de bactérias. “Para garantir o efeito antibacteriano, ela deve ser consumida crua na salada. Indico uma colher de sopa no almoço e no jantar”, recomenda.

Cenoura – Ela também atua na limpeza geral dos dentes graças à alta quantidade de fibras que leva a um esforço maior na mastigação. Com isso, ajuda a remover a placa bacteriana, além estimular a produção de saliva e a eliminação das bactérias presentes na boca. Consuma, no mínimo, quatro colheres de sopa ao dia junto com almoço e jantar.

Até semana que vem!