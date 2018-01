Compulsiva por doces, a jornalista australiana Sarah Wilson decidiu fazer um experimento: parar de comer açúcar para sempre. A experiência foi relatada no livro “I Quit Sugar”, um best seller que traz um programa alimentar de 8 semanas para cortar o vício da substância. Para os fãs dos docinhos, parar de consumir açúcar pode parecer difícil… mas não é impossível. A pedido do blog, o nutrólogo Alexandre Merheb explica que o corte do açúcar gera efeitos rápidos no funcionamento do corpo e na balança. Confira abaixo alguns benefícios da dieta sugar free.

Emagrece

O açúcar é apenas um alimento calórico. Ele tem baixa qualidade nutricional e não oferece nenhum benefício ao organismo. “O consumo excessivo gera o aumento da insulina, um hormônio altamente inflamatório que causa o acúmulo de gorduras. Com isso, o corpo não gasta tanta energia quanto é consumida e estoca o excesso em forma de gorduras”, explica Merheb. Ao cortar o açúcar da dieta, é possível afinar a silhueta em até 1 mês.

Melhora o desempenho do organismo

O vício em açúcar é muito mais comum do que se imagina. “Cerca de 90% das doenças modernas estão relacionadas ao consumo da substância”, conta o especialista. O açúcar em excesso está ligado a doenças como diabetes e osteoporose. Também está associado a lesões nos vasos sanguíneos, envelhecimento precoce, dificuldade de concentração, distúrbios do sono, irritabilidade e cáries nos dentes. “A eliminação da substância traz vantagens como a perda da fome e da compulsão, a diminuição da ansiedade e do cansaço e a melhora de problemas gastrointestinais, como azia e refluxo”, orienta.

Aumenta o paladar

“O açúcar consegue impregnar as papilas gustativas. Ao eliminar a substância, o paladar fica mais apurado”, afirma o nutrólogo. Para quem está com dificuldade de cortar os doces, a dica é apostar nas frutas que, além do açúcar natural (frutose), contém fibras e vitaminas. Mas, fique atento aos exageros. “A frutose pode causar altos índices de glicose, que significam mais gordura acumulada”, diz.