Ano novo. Dificuldade velha. Manter a dieta nas viagens de férias é quase sempre um exercício difícil de ser praticado. Se o clima é de inverno, comemos além da conta por conta do frio. Se as temperaturas estão altas, costumamos exagerar no consumo das bebidas alcóolicas e nos sorvetes. O fato é que não dá para se privar de tudo e nem para jacar o tempo todo. É preciso fazer escolhas e tentar manter o equilíbrio.

Pedimos a Júlio Aquino, um dos mais respeitados nutricionistas do País, uma lista com sete dicas para tentar manter a dieta durante as viagens. Veja a seguir:

1. Mantenha o foco

Essa é a primeira e mais importante dica, pois quando você viaja focado, consegue contornar melhor as tentações e desafios que aparecerão durante a viagem. Foque no resultado que você quer pra sua vida, não em números na balança ou um peso para um evento específico. Isso vai garantir que suas decisões tenham um peso maior no seu objetivo. Uma pessoa focada quando embarca no avião, por exemplo, vai dispensar com mais facilidade o refrigerante ou o suco de caixinha que a aeromoça vai passar servindo, porque ela sabe que aquilo não vai contribuir para a meta dela.

2. Mercado

Chegando no destino, o primeiro dia já tem que incluir uma visita ao mercado da cidade. Faça uma lista com os alimentos que você geralmente consome na dieta – ou pelo menos os equivalentes ou parecidos com ele, já que estamos falando de férias. Dá até para se basear no total de calorias de cada, mantendo o consumo diário indicado na dieta. Castanhas, barrinhas, biscoitos integrais, frutas, muita água… Ter isso com você ou disponíveis pra quando você precisar ajuda muito a manter o foco, economizar e não ganhar peso. Em viagem. manter o peso é o principal. Perder peso é lucro. A meta é pelo menos manter o que você já conquistou. Uma lancheirinha também pode ajudar muito durante os passeios.

3. Ajuste de horário

Claro que, em viagem, o que mais queremos é relaxar e não se preocupar com horário. Mas o corpo precisa ser alimentado de 3 em 3 horas. Por isso, a melhor técnica é programar o celular para despertar de tempos em tempos com lembretes, de acordo com a nova rotina que você adotará nas férias. O alarme pode vir com mensagens do tipo “hora de comer uma fruta” ou “castanha agora”, para que o metabolismo seja mantido. Alimentar-se em curtos intervalos é melhor do que comer muito em períodos distantes. É como se nosso corpo fosse uma churrasqueira. Se você colocar muito carvão três vezes ao dia, de manhã, tarde e noite, ela provavelmente estará mais fria do que se você colocar pouquinho carvão, mas seis vezes ao dia. E esse “carvão” é o que ativa nosso metabolismo, por isso o ajuste de horário é tão importante.

4. Limite o consumo de álcool

Esse é, para muitos, a parte mais difícil. Mas é preciso entender que, além de atrapalhar a dieta do ponto de vista das calorias vazias, o álcool também retarda em até cinco dias o processo de perda de gordura corporal. Então se você beber, seu fígado poderá demorar de 2 a 5 dias para controlar as taxas de álcool do seu corpo. É ele que trabalha para metabolizar o álcool (já que o organismo não pode armazená-lo) e depois eliminá-lo, uma espécie de filtro do nosso sistema. Por isso, quanto mais álcool ingerirmos, mais tempo o fígado vai demorar a processá-lo. E, nesse processo, o órgão para de fazer as suas outras funções, como a de transformar galactose e a frutose em glicose e a gordura da alimentação e a gordura acumulada em fonte de energia, por exemplo, contribuindo no processo de emagrecimento. Ou seja: se você bebeu, você vai sobrecarregar seu fígado e pausar o processo de queima de gordura.