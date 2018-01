Falta pouco para a estação mais aguardada do ano. O verão vem aí e, com ele, a temporada de férias com sol, praia e piscina. Junto com o final do ano, chega também a temporada das festas de confraternização e o Natal e o Ano Novo. Com a proximidade do período, a procura pelas academias aumenta, assim como o movimento nos consultórios de médicos, nutricionistas e nutrólogos.

Para chegar com o corpo em forma, e sem deixar a saúde de lado, pedimos ao educador físico Márcio Gaefke, da rede Just Fit Academias, algumas dicas para começar a estação com autoestima e qualidade de vida com atividade física. Vamos a elas:

1 – Treino turbinado: para quem já se exercita e quer melhorar o corpo para o verão, o indicado é um treino mais curto e intenso, seguindo a metodologia Tabata, para potencializar o gasto calórico e acelerar o metabolismo. Com intervalos menores entre as repetições, o treino promove uma queima de gordura ainda maior e pode combinar exercícios aeróbios e hipertróficos.

2 – Exercícios aeróbios: quem está começando a malhar agora pode incluir mais treinos aeróbios na periodização. A descarga de endorfina é maior neste tipo de atividade, favorecendo a sensação de bem-estar e a consequente adoção do hábito de se exercitar, além de promover a queima de gordura mais eficientemente.

3 – Faça o que gosta: muita gente diz que não gosta de musculação, por exemplo, por achar o exercício monótono. Diante disso, logo acabam desanimando e desistindo da atividade física, comprometendo a saúde e a estética. Vale a lembrar da importância de escolher uma atividade que seja prazerosa para poder criar o hábito de se exercitar. Quando você faz algo que gosta, a atividade física deixa de ser um sacrifício e você começa a notar seus benefícios no dia a dia. Se falta um dia, sente falta.

4 – Jejum, não: com as temperaturas em elevação, é normal que as pessoas não terem muito apetite, mas isso não é desculpa para malhar de estômago vazio. É importante comer algo leve, mesmo que seja um suco ou uma vitamina antes de se exercitar, caso contrário, o corpo passa a queimar os próprios músculos para achar energia para o exercício, prejudicando o emagrecimento e a hipertrofia.

5 – Mude hábitos: a atividade física não precisa ser feita só na academia. Podemos incorporar os exercícios na rotina e nos mexer sempre. Estacione longe ou desça um ponto antes do seu, troque o elevador pelas escadas, vá beber água ou café no ponto mais distante do escritório e aproveite cada momento para queimar mais calorias. Um exemplo é subir 12 lances de escada por dia, que equivale a uma caminhada de meia hora em termos de queima calórica, sem contar os ganhos de força que as escadas trazem.

6 – Não queira só emagrecer: é importante lembrar que a prática de atividade física periodizada traz diversas melhoras para a saúde como um todo. Além do emagrecimento e da prevenção e tratamento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade, a pessoa também ganha equilíbrio, velocidade, fôlego, coordenação mecânica, além de notar melhora no sono, na disposição, na autoestima e até na libido!

7 – Alimentação pré e pós-treino: o que ingerimos antes e depois do exercício também ajuda a potencializar resultados e disposição. Antes do exercício é indicado carboidratos leves, suplementos de aminoácidos e até mesmo barra de cereais ou chocolate 70% cacau para dar energia para malhar. No pós, frutas secas e proteínas magras ajudam na recuperação do organismo.

8 – Coma de tudo: o segredo da orientação nutricional é essencial para que se saiba o que comer. A gente acredita que não é preciso se privar do que gosta, mas sim equilibrar a alimentação e combiná-la aos exercícios certos para você poder ter o corpo dos sonhos.

9 – Água sempre: o corpo precisa estar hidratado para funcionar bem. A água ajuda a perder peso por dar saciedade, elimina as toxinas, favorece o funcionamento intestinal, além de ajudar na beleza da pele, das unhas e do cabelo. Precisa de mais motivos?

10 – Descanso adequado: dormir bem e repousar também é parte do treinamento. A recuperação muscular é essencial para prevenir lesões e ajudar também a conquistar os objetivos, seja hipertrofia ou emagrecimento.

