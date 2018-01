A pedido do blog, a nutróloga Dra. Ana Luisa Vilela – médica especialista em emagrecimento da capital paulista – preparou uma lista com cinco dicas para emagrecer com saúde para a estação mais quente do ano.

“Emagrecer é possível sim, mesmo que não pareça. Com alguns truques e dicas simples não é preciso adiar os planos de perder peso por mais um ano”, afirma.

Veja a seguir as dicas elaboradas pela especialista:

Crie rotina

Só criando rotina é possível criar hábito. “Necessitamos de repetições de no mínimo 90 dias para que o processo seja eficaz. Por isso quanto antes começar e quanto mais rigoroso for o cotidiano, mais rápido terá sucesso.”

Não restrinja tanto

Não imponha dietas muito restritas. “Mudar hábitos é bem difícil principalmente alimentares. Por isso corte os excessos e mantendo o que mais gosta fazendo trocas saudáveis.”

Não conte pra ninguém

Não espalhe seus novos planos a várias pessoas. A melhor propaganda são seus próprios resultados.

Mexa-se

Procure atividades físicas que realmente lhe darão prazer. “Iniciar algo que não te agrada é o primeiro passo para desistir da atividade”, diz a médica.

Procure sempre acompanhamento médico especializado

“Se já e difícil passar pelos atropelos e desejos acompanhado por um profissional capacitado, quando estamos sozinhos corremos mais risco de falhar”, afirma a médica. “Melhorar um pouco a cada dia esta tem que ser nossa eterna meta”, acrescenta.