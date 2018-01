Dieta requer força de vontade. Mas não é só isso. Para encarar um processo de reeducação alimentar é preciso foco e organização. Sem isso, qualquer projeto de mudança de hábito alimentar está fadado ao fracasso. Com organização, as chances de o regime ir por água abaixo diminuem consideravelmente, segundo nutricionistas.

Por isso, pedimos ao conceituado nutricionista Júlio Aquino, membro do American College of Sport Medicine (ACSM) e do Institute of Functional Medicine (IFM) e certificado em Personal & Professional Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, uma lista com lanches saudáveis e fáceis de serem consumidos na correria nossa de cada dia. Afinal, não é todo mundo que tem muito tempo para ficar preparando lancheira e organizando as refeições em marmitas. Mas o fato é que dedicar um tempo – não precisa ser muito – para esquematizar a alimentação do dia é necessário. Não é perda de tempo. É mudança de atitude. É optar por uma vida saudável.

Vamos lá:

1. Uva passas com castanhas

2. Atum enlatado Rico em ômega 3, é um óleo essencial para a perda de peso. Também é proteína. Como é fácil de ser transportado, ajuda a manter a massa muscular. 3. Biscoito de água e sal com pasta de ricota A ricota é rica em proteína e tem baixa quantidade de gordura. Já o biscoito água e sal tem carboidratos que ajudam a diminuir a vontade de comer doce. 4. Damasco seco Rico em fibras, os damascos ajudam a melhorar a prisão de ventre, além de proporcionar saciedade por um período de tempo maior. 5. Iogurte grego com castanha de caju Combinação rica em proteína, ideal para depois da atividade física. Ajuda a manter a massa muscular em momentos que não se têm muito tempo para comer depois do treino. 6. Banana desidratada com mel de saquinho Já esta combinação ajuda a iniciar o treinamento físico. Ideal para quem sai do trabalho e vai treinar. 7. Enroladinho de presunto defumado com banana Combinação de carboidrato e proteína. Substitui uma refeição em momentos de excesso de trabalho. Ideal para o inicio do dia. 8. Ovo Cozido Proteína de alto valor com óleos essenciais para o corpo. Ajuda na produção de hormônios como a testosterona. Ideal para o lanche do meio da manhã ou para depois do treino. A uva tem picnogenol, um antioxidante do coração que ajuda a limpar as artérias das gorduras ruins. Já as castanhas têm grande quantidade de selênio, que promovem a melhora do metabolismo do fígado.

Beijos e até quarta-feira que vem!