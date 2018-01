Delinear os braços, e dar o famoso “tchauzinho” com tudo em cima, continua a ser um dos principais desafios para as mulheres. Com vergonha, muitas, inclusive, evitam usar blusas sem manga. Mas, ainda que difícil, a definição muscular da região é possível.

O primeiro passo é a busca de uma alimentação saudável e equilibrada e a prática de exercícios físicos. Rafael Santiago, profissional de educação física da rede Just Fit de Academias, explica que os braços precisam ser trabalhados em três importantes divisões:bíceps, tríceps e antebraços.

“Com pesos livres já é possível ter bons resultados. As séries que focam mais na repetição do que na carga em si, ajudam a eliminar as gorduras em excesso e, em segundo plano, vão tonificar e delinear a área“, afirma.

Segundo ele, a mesma regra vale para os exercícios de força feitos em aparelhos. “Em 4 séries de 15 repetições em cada aparelho dá para priorizar os exercícios compostos e, com alta intensidade em carga e ir seguindo o treino, aumentando o volume das repetições e das séries“, diz. Rafael afirma que os resultados podem começar a ser percebidos depois de um mês de treinos diários.

O cirurgião plástico Francisco Alionis Neto afirma que o excesso de gordura e ou de pele nos braços tem explicação. “As células dessa região possuem lacunas entre si que deixam o tecido – principalmente da região entre as axilas e ombros – com uma espécie de ondas, já que ali naturalmente se acumula mais gordura“, comenta.

Ele destaca que especialmente após perdas de peso ou com o passar da idade, quando há uma queda natural do metabolismo e da produção de colágeno, essa flacidez se torna ainda mais evidente.

“Não existe fórmula mágica. É preciso somar diversos fatores para a obtenção de braços tonificados e bonitos, começando por uma alimentação balanceada, atividades físicas regulares e tratamentos estéticos que podem ser cirúrgicos ou não cirúrgicos”, diz,

Segundo Alionis Neto, a cirurgia é indicada quando há acúmulo localizado de gordura ou excesso de pele e pode ser desde uma lipoaspiração à procedimentos para a retirada da sobra de pele (dermolipectomia de braços). E acrescenta: “A cirurgia não vai tonificar os músculos, e sim melhorar o contorno.”

Como milagre não existe e o verão está logo aí, chegou a hora de calçar o tênis e ir à luta!

Até semana que vem!