Aproveitar as festas de confraternização e as ceias de Natal e Ano Novo sem jogar fora todo o esforço feito nos meses anteriores é possível. Segundo a nutricionista Dania Sánchez Flores, é preciso apenas seguir algumas regrinhas como, por exemplo, não sair de casa rumo a uma festa com o estômago vazio.

Veja a seguir, na entrevista, as dicas recomendadas por Dania.

O fim do ano vem chegando e com ele as fartas ceias de Natal e Ano Novo. E as dúvidas continuam. O que fazer para aproveitar o período, mas não ganhar peso?

Dania – Não apenas a Ceia de Natal e festa de Fim de Ano serão as responsáveis pelo comprometimento da dieta. Muita atenção com as comemorações que antecedem elas como: amigo oculto, confraternizações no trabalho, família, enfim. Tenha moderação e tente fazer melhores escolhas nessas situações nos diferentes restaurantes e festas onde for convidado, A melhor forma de não extrapolar é evitar sair com o estômago vazio.

Se houver jacada na ceia, o que deve ser feito no dia seguinte?

Dania – Na festa mesmo, você não precisa se preocupar. Recomendo que inicie a ceia com alimentos mais saudáveis como saladas e carnes magras,. Escolha um tipo de carboidrato como acompanhamento ex: ou farofa ou arroz ou batatas, e não todos eles. Incremente alimentos fontes de gorduras boas como castanhas, nozes, pistaches, azeite, ou abacate na forma de (guacamole), por exemplo. No dia seguinte, mantenha sua rotina habitual de treinamento e alimentação. Acredito na importância da alimentação com prazer, sem culpa. Se na sua família existe uma receita típica, que por tradição costuma ser apresentada na ceia de Natal, por exemplo, recomendo o consumo, e que isto aconteça de forma consciente (sem exageros) e prazerosa, mesmo que não seja muito saudável. Não será na ceia de Natal que você irá perder todos os benefícios de uma rotina alimentar saudável, praticada no ano todo.

Quais alimentos não podem faltar em uma ceia saudável?

Dania – Não podem faltar: saladas, frutas, carnes magras como frango, peru, pernil, peixes e outras carnes sem temperos. Evite os já temperados, pois costumam vir com aditivos químicos como o glutamato monossódico e outros aditivos prejudiciais à saúde. Fontes de gorduras boas como já mencionado, abacate, castanhas, azeite. Desperte o “Chef que há em você” criando receitas funcionais, combinando sabor, cor e saúde. Pode apostar nas frutas, nas diversas formas de preparo e consumo.

O que é melhor evitar?

Dania – Recomendo que programe o dia de compras, evite embutidos e/ou defumados, enlatados e alimentos muito processados. Evite excesso no consumo de doces, frituras. Se for consumir bebida alcoólica, não esqueça de beber água.

Quais trocas conscientes podem ser feitas?

Dania – Primeiramente, planeje sempre consumir algo nutritivo antes de qualquer festa ou ir a restaurantes, para não chegar aos lugares com muita fome ao ponto de sabotar a sua dieta. Aposte nos temperos naturais como coentro, pimentas, açafrão, páprica e outros, substituindo temperos prontos. Sobremesas feitas com frutas como Sorbet, compotas, frutas desidratas, geleias, acrescente o consumo de castanhas e proteínas de boa qualidade.

Feliz Natal!

Até semana que vem!