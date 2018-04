Quantidade nem sempre é qualidade. A máxima vale para muita coisa na vida. Não é diferente quando o assunto são os exercícios físicos. Segundo especialistas, na hora da musculação o segredo é saber executar cada exercício com postura e ritmo correto. Mesmo com objetivos diferentes, para aumentar a carga ou o número de repetições é preciso antes conhecer os limites de cada um. Quem explica é Thomaz Fernando, profissional de educação física da rede Just Fit de Academias.

Se e o objetivo for emagrecer e definir o corpo, é importante, segundo ele, primeiramente uma avaliação física para identificar a morfologia corporal do indivíduo, para depois adequar o tipo de treino e as cargas adequadas para esse objetivo.

De nada adianta aumentar a carga e não executar as repetições propostas pela série de treino. Isso, além de reduzir a amplitude do movimento, pode até lesionar. “A carga certa para cada pessoa é aquela que permite que, ao final da última repetição, a sensação de missão cumprida venha, literalmente, sem sobrecarregar“, afirma a o profissional de educação física.

Para emagrecer de maneira saudável e eficiente, o essencial ainda é combinar a alimentação e ganhar massa magra, pois só com músculos o metabolismo funciona para queimar calorias e não acumular gordura. Por isso, um corpo saudável e fortalecido é o resultado de dois importantes pilares da saúde: alimentação adequada e atividade física balanceada.

Pensando nisso, e a pedido do blog, Thomaz enumerou 5 alimentos essenciais que, combinados com a prática regular de exercícios, vão garantir resultados ainda mais rápidos e eficientes.

“O físico só consegue evoluir se todo o organismo estiver em dia. E, para isso, alguns alimentos frescos e ricos em proteínas são essenciais para aumentar a massa magra e acelerar o metabolismo“, comenta.

Frango – é a fonte de proteína mais importante para o crescimento e recuperação dos músculos por ser pobre em gorduras.

Clara de ovos – rica em proteína albumina ainda possui nutrientes que melhoram o sistema imunológico.

Arroz e feijão – A popular combinação brasileira contém aminoácidos que auxiliam na síntese proteíca e na melhora do tecido muscular.

Frutas – as mais simples como a banana e a melancia fornecem energia, reduzem o cansaço muscular. A banana ainda previne as câimbras durante a atividade física e a melancia ajuda na recuperação da fadiga muscular.

Soja – rica em fibras, proteína e cálcio, a soja e os derivados auxiliam no equilíbrio hormonal e na redução do acúmulo de gordura corporal.

Até semana que vem!