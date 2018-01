Informação em blogs, jornais, revistas. O tema alimentação e boa forma ganha, a cada dia, mais espaço nas mídias tradicionais e nas redes sociais. Quase que diariamente uma nova ferramenta é criada no segmento do fitness. No mundo virtual, há uma série de aplicativos brasileiros e internacionais, gratuitos ou não, que funcionam como aliados para quem quer adotar um estilo de vida mais saudável e entrar em forma não apenas para o verão.

Alguns aplicativos ajudam a monitorar a quantidade de frutas e vegetais consumidas ao longo do dia, a controlar a alimentação de acordo com a dieta, a programar a quantidade e qualidade das atividades físicas e, além disso, oferecem dicas de profissionais e tiram dúvidas dos usuários.

Separamos alguns desses aplicativos para vocês:

5 ao dia

Para incentivar o consumo diário de frutas e hortaliças, a Greenday criou o aplicativo gratuito 5 ao dia, com dicas e orientações para uma alimentação saudável. Disponível nos sistemas Android e IOS, o público cadastrado poderá inserir o que consumiu de frutas, sucos 100% e hortaliças diariamente, totalizando em cinco porções diárias. Os usuários podem acompanhar o próprio desenvolvimento na aba de “Estatísticas” e receber pontuações de acordo com a evolução e o cumprimento das metas. As estatísticas ainda mostram em porcentagem o quanto foi consumido de frutas, sucos e vegetais nos últimos dias.

Medida Certa

De carona no quadro do Fantástico, da Globo, o aplicativo ajuda a reprogramar seu corpo em 90 dias.

É direcionado para a prática de exercícios, criando um programa de treinamentos desenvolvido por Márcio Atalla, sempre de acordo com cada perfil e objetivos.

Com o aplicativo, você pode acompanhar sua evolução e receber alertas para lembrar de comer na hora certa. Ele também calcula o IMC, percentual de gordura e o gasto calórico de várias atividades.

Meu Prato Saudável

Tirar foto do prato de comida é normal hoje em dia. Mas e se essa mania fosse usada para conseguir ter uma alimentação balanceada? O aplicativo Prato Saudável promete te ajudar a monitorar as refeições e a ingestão diária de nutrientes. Além de poder compartilhar a foto da refeição com amigos, o usuário recebe relatórios diários, semanais, quinzenais ou mensais via e-mail, com uma análise de seu consumo alimentar. O app indica o valor nutricional recomendado de acordo com a idade, peso e altura. A partir dessas informações, ele envia sugestões diárias de cardápios balanceados, elaborados para cada perfil.

Outros apps que têm feito sucesso nas redes são o DNA Plus, recomendado por Chico Salgado, personal de estrelas globais; o FatSecret, um aplicativo que te ajuda a contar as calorias consumidas por dia; e o MyFitnessPal, que funciona como um diário alimentar.