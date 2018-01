Você sabia que o que você come influencia não apenas a sua saúde como um todo, mas também sua pele e a qualidade do seu cabelo? Pois bem. A boa alimentação pode sim dar um empurrãozinho para deixar cabelos mais brilhantes e a pele mais saudável.

Por isso, pedimos ao conceituado nutricionista Júlio Aquino, formado pela Universidade de Brasília (UnB) e membro do American College of Sport Medicine (ACSM) e do Institute of Functional Medicine (IFM), dicas de alimentos que podem ajudar não só na saúde, mas também na beleza.

EVITAR QUEDA DE CABELO A queda de cabelo pode estar relacionada a vários fatores, como problemas na tiroide, falta das vitaminas biotina e B5 ou dos minerais iodo, cobre e zinco. Por isso, invista em alimentos como peixes do mar, produtos integrais, banana e água de coco MELHORAR A PELE Os alimentos que deixam a pele mais macia são os ricos em colágeno, como tutano de boi, com vitamina C, como laranja e kiwi, e os que têm bastante vitamina A, como abóbora, cenoura e mamão. TER MAIS DISPOSIÇÃO Nesse caso é preciso investir em alimentos que ajudam na produção de dopamina, neurotransmissor que nos deixa em estado de alerta. Aposte em frutas fontes de vitamina C, como laranja, acerola, limão e tangerina, em pães integrais que tem vitamina B1 e em alimentos ricos em potássio, como água de coco. DORMIR BEM Cacau, clara de ovo, banana, leite e alface são alimentos que liberam serotonina ou relaxam a musculatura. Podem ajudar. CURAR RESSACA Para quem exagerou na bebida no dia anterior, a dica para curar a ressaca são os alimentos ricos em enxofre, que detoxificam o corpo, e os que promovem a digestão. Entram na lista: mamão, abacaxi, suco de laranja, aipo, clara de ovo, tomate, água de coco e todos os alimentos verdes escuros. DAR MAIS BRILHO AOS CABELOS Os aliados neste caso são os alimentos ricos em zinco e arginina, como aveia, cacau, pães integrais, castanha de caju e castanha do pará. MELHORAR A VISTA As folhas de cor verde escura são ricas em luteína e podem ajudar. EVITAR MAU HÁLITO O mau hálito pode estar associado a problemas estomacais, no dente ou na amídala. Seria importante ir a um otorrino e verificar se existe algum tipo de hipertrofia da amídala. Mas é possível melhorar com chá de gengibre, chá verde, abacaxi e mamão.

Até a próxima semana!