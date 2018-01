Desejada por nove entre dez mulheres, a barriga chapada é, afinal, um sonho possível de ser alcançado? A atleta Cris Senna garante que sim. Mas como? “Pra quem quer curtir uma piscina ou praia com o corpo em forma, essa é a hora de começar a praticar atividades físicas regularmente e mudar hábitos alimentares. Se levada a sério e com muito foco, essa combinação irá proporcionar boas mudanças em um curto espaço de tempo”, afirma ela, responsável pelo desenvolvimento do método Desafio VIP 60.

Ela insiste que não existe milagre e que é preciso agir com equilíbrio. “É preciso ter cuidado, pois não existe “fórmula mágica”. Querer conseguir um físico bonito a qualquer custo é arriscado. Recomendo buscar a ajuda de especialistas, e não aderir a dietas malucas, treinamentos inadequados, ou uso de medicamentos sem prescrição médica”, alerta a atleta.

A seguir, confira as dicas da atleta:

Capriche no cardápio “projeto verão”

Na “corrida contra o tempo” para entrar em forma antes do verão, é fundamental investir em uma alimentação saudável. “Comer a cada 3 em 3 horas, evitar frituras, doces, refrigerantes e alimentos industrializados e investir em um cardápio rico em frutas, legumes e proteínas magras é o primeiro passo”, diz Cris.

Segundo a atleta, a boa alimentação é uma excelente aliada para a perda de gordura abdominal. “Isso não significa deixar de comer. O segredo é ingerir pequenas porções ao longo do dia, e cortar os alimentos pouco saudáveis. Carboidratos e açúcar em excesso devem ser evitados. Diminuir o consumo de glúten e lactose também ajuda a evitar o inchaço abdominal”, ensina.

Beba muita água

Ingerir bastante água é outro passo importante para manter a silhueta fina, já que o hábito ajuda a diminuir a retenção de líquido e o inchaço, além de auxiliar no transporte de nutrientes e garantir a hidratação necessária durante a prática de exercícios. “Manter o corpo hidratado durante o dia todo é fundamental. Beber pelo menos 2 litros por dia vai auxiliar no processo de perda de peso”, anota.

Os chás de infusão, com as ervas ou flores in natura- como os de gengibre, hibisco ou cavalinha- também ajudam a acelerar o metabolismo e têm efeito diurético, além de darem uma forcinha a mais na hidratação. “Aposte neles”, aconselha.

Aposte nos treinos rápidos e eficazes

Quando há um prazo determinado para entrar em forma, algumas pessoas passam a treinar em excesso para alcançar sua meta de perda de peso, e isso pode trazer diversos malefícios ao corpo e à saúde – como fraqueza, tontura, dores musculares e alto risco de sofrer lesões.

“Principalmente para quem está começando a praticar esportes, é importante ir com calma para não passar dos limites do próprio corpo, e progredir ao poucos. É um processo no qual não se deve se pular etapas”, recomenda Cris.

Ela indica os treinos aeróbicos de curta duração e alta intensidade, que são excelentes para o emagrecimento. “O Desafio 60 Vip, por exemplo, é dividido em quatro módulos – sedentário, iniciante, intermediário e avançado- e por isso atende a pessoas em diferentes estágios de condicionamento. Os treinos são curtos – entre 12 a 20 minutos- e mesclam exercícios de alta intensidade com movimentos das artes marciais, promovendo a queima definitiva da gordura corporal com circuitos simples, que podem ser feitos de qualquer lugar.”

Evite as bebidas alcoólicas

Outra dica importante é cortar, ou diminuir bastante, o consumo de bebidas alcoólicas. “O álcool, além de altamente calórico, contém calorias vazias, causando as indesejadas gorduras localizadas- no abdômen, glúteos e outras partes do corpo. Por isso, convém evitar, principalmente se for acompanhado de petiscos calóricos, como pastéis, batatas fritas ou bolinhos fritos”, alerta Cris.

Caso decida beber moderadamente, a atleta indica tomar vinho de forma controlada, nunca mais do que uma ou duas taças por ocasião. “O vinho contém polifenóis, que têm propriedades anti-inflamatórias”, explica.

