Movimentos de dança e princípios do pilates. Junte uma pitada de jazz, roupas coloridas e música dos anos 80 e 90. Eis o Barre Jazz, novidade que chegou agitando o mundo fitness.

A aula chegou ao Brasil pelas mãos de Audrea Lara, profissional de educação física pioneira na modalidade por aqui.

“A modalidade trabalha principalmente o sistema cardiovascular e a metabolização da gordura corporal, em uma aula intensa, com movimentos de quadril e cintura escapular feitos de maneira muito segura. A principal diferença para o jazz convencional é que a aula trabalha a conexão do púbis externo sem sobrecarga na lombar e com queima calórica 750 calorias por aula – bem a mais do que o jazz convencional”, diz Audrea.

Com muito dinamismo e diversão, o Barre Jazz, segundo ela, fortalece as mobilidades articulares de coxa femoral e articulação da cintura escapular com rotações que mantém a estrutura da caixa corporal e as mobilidades corporais com apoio de pernas fixas. “

É isso que deixa a modalidade muito mais segura, sem riscos de danos nenhum para as articulações, ossos e coluna”, completa a profissional.

Até a próxima semana!