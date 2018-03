Você sabia que dormir pouco pode interferir no seu processo de emagrecimento? E o excesso de sono? Também pode ser prejudicial? “Quando temos sono adequado, produzimos menos grelina, um hormônio responsável por aumentar o nosso apetite”, afirma a conceituada nutricionista Dania Sánchez.

Para falar da influência do sono na qualidade de vida e processo de perda ou manutenção de peso, pedimos o auxílio da profissional de Brasília, responsável pelo programa “Nutri Na Cozinha”.

A seguir, veja o que ela diz sobre o tema.

Qual a importância do sono no processo de emagrecimento?

Dania – Se a pessoa não tiver uma boa noite de sono, um sono de qualidade, restaurador, isso dificultará muito sua perda de peso, além de dificultar também a melhora de muitos sintomas geralmente apresentados como: stress, ansiedade, enxaqueca e outros. Quando temos um sono adequado, produzimos menos grelina, um hormônio responsável por aumentar nosso apetite, e aumentamos o nível de leptina, um hormônio que nos dá sensação de saciedade. Se dormimos mal, a grelina aumenta, e consequentemente aumenta nossa fome, e há baixa hormônio do crescimento chamado GH, que ajuda na quebra do tecido adiposo (ajuda na chamada lipólise). Além disso, se não dormimos bem não produzimos melatonina, um dos maiores antioxidantes naturais, que nos restaura, ajuda a dormir melhor. Isso leva ainda a uma resistência à insulina, que representa um estrago para nossa saúde.

Pessoas que acordam tarde, como adolescentes, que acabam fazendo do almoço a primeira refeição, relatam dificuldade na perda de peso. O que faz com que isso aconteça?

Dania – O que mais encontro, principalmente jovens (mais alguns adultos também), viciados em internet, WhatsApp, Facebook , SMS, joguinhos de computador e outros. Chegam em casa e ficam diante da tela do computador horas a fio, principalmente à noite e madrugada adentro. Com toda essa iluminação e essa excitação cerebral, como fazer para que eles tenham uma boa noite de sono? Os riscos provocados pela má qualidade e pela pouca quantidade de sono podem ser sentidos a curto e a longo prazo. A curto prazo a pessoa apresentará cansaço e sonolência durante o dia, irritabilidade, alterações repentinas de humor, perda de memória de fatos recentes, comprometimento da criatividade, redução da capacidade de planejar, executar, lentidão de raciocínio, desatenção e dificuldade de concentração. A longo prazo terá falta de vigor físico, envelhecimento precoce, diminuição do tônus muscular, comprometimento do sistema imunológico, tendência a desenvolver obesidade, diabetes, alteração da função sexual, doenças cardiovasculares e perda crónica da memória.

Dormir muito engorda?

Dania – Um estudo levado a cabo por uma Universidade Canadiana constatou que quem dorme demasiado tem também maior probabilidade em ganhar uns quilinhos extra. Este estudo provou ainda que quem dormia muito tinha mais 35% de tendência a engordar que do que os indivíduos que não ultrapassavam as 8 horas de sono. Já as pessoas que sofriam de insónia, a probabilidade de vir a sofrer uns quilinhos a mais era de 60% em relação a que dormir cerca de 7 a 8 horas por dia.

Quem tem o fuso trocado, trabalha à noite, por exemplo, e dorme durante o dia, tem mais dificuldade para manter uma vida saudável?

Dania – A privação do sono causa efeitos deletérios ao corpo e um trabalhador noturno também sofre por causa dela. No entanto, o exercício físico utilizado durante a privação parcial ou total de sono, acaba agindo de forma ainda não conhecida, protegendo o corpo dos efeitos dessa privação. Mantendo-o em um estado de vigília maior se comparado a indivíduos que não realizam exercícios físicos durante a privação de sono (ANTUNES, 2006; ANTUNES et al., 2008). Atualmente em algumas empresas, existe a implementação da Ginástica Laboral (GL), que com exercícios de curta duração tem como objetivo atuar de forma preventiva e terapêutica na saúde do trabalhador. Visando concomitantemente despertar o corpo do funcionário, reduzir acidentes de trabalho, prevenir doenças, vícios posturais além de proporcionar uma melhor disposição para o trabalho (MILITÃO 2001).

Quantas horas por noite é recomendado que se durma? E o que justifica o fato de algumas pessoas relatarem que precisam de mais horas de sono do que outras?

Dania – O que se conhece é que, em média, recém nascidos dormem aproximadamente dezesseis horas; crianças de 1 a 3 anos dormem de treze a quinze horas; e de 7 a 12 anos de nove a dez horas; adolescentes dormem de oito a nove horas; adultos em torno de sete a oito horas,; idosos dormem menos, de cinco a sete horas, por causa da baixa melatonina devida à idade. Existem ainda perfis de dormidores: podem ser classificados como dormidores curtos – que precisam de menos de cinco horas de sono por noite – e dormidores longos – que necessitam de mais de dez horas de sono por noite. Existem também pessoas matutinas (que dormem e acordam cedo) e pessoas vespertinas (que dormem e acordam tarde). Por isso individualidade é a palavra chave, o profissional deverá avaliar qual e o perfil do paciente, antes de iniciar o tratamento.

Cuide do seu sono. Cuide de você. Até semana que vem!