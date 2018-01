A adesão ao “Outubro Rosa”, que tem como objetivo despertar a atenção para a realidade do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce, cresce a cada ano. Além do autoexame das mamas e das idas anuais ao médico, a alimentação adequada pode ser uma importante aliada na redução do risco do câncer de mama, segundo especialistas.

Confira, a seguir, quais alimentos devem ser incluídos na sua dieta e como a alimentação pode ajudar na prevenção e na melhora da resposta ao tratamento em pacientes já diagnosticadas.

De que maneira a alimentação pode contribuir para reduzir o risco de câncer de mama?

Bruna Pitaluga Peret Ottani – Um alimentação rica em verduras e legumes, preferencialmente orgânicos, e poucos alimentos industrializados, com menos aditivos químicos como corantes, conservantes e pesticidas, reduz o estresse metabólico e reduz a inflamação sistêmica, contribuindo para redução do risco de câncer de mama. Além disso, o consumo de ômega 3 (que é um antiinflamatório natural), ajuste das taxas de vitamina D (que regulam o sistema imunológico) e a redução do consumo de açúcar ajudam não somente na prevenção, mas também na melhora da resposta ao tratamento nas pacientes já diagnosticadas com câncer de mama.

Quais alimentos devem ser consumidos e quais devem ser evitados?

Bruna – Todas as verduras devem ser consumidas, mas existe um grupo chamado crucíferos, que é especialmente importante. Neste grupo estão alimentos como couve-flor, espinafre, brócolis, nabo, rúcula, agrião, mostarda, rabanete e couve de Bruxelas. Essas verduras contêm substâncias que ajudam a eliminar um tipo do estrogênio, a estrona, que, quando aumentado, está associado ao aumento do risco de mama.

Qual a importância do autoexame?

Bruna – Enorme. A mama é um órgão individual. Cada mulher deve conhecer a textura da sua mama e ao notar alguma mudança deve procurar o ginecologista ou mastologista para avaliação especializada. O melhor momento para fazer o exame das mamas é no término do período menstrual, quando a mama está menos inchada Deve-se colocar com o braço elevado as mãos atrás da cabeça e apalpar a mesma mama. O processo deve ser feito na outra mama também.

Qual a frequência ideal da ida a um ginecologista e da realização de exames?

Bruna – A mulher deve procurar o seu ginecologista uma vez por ano para avaliação ginecológica. Além do exame de lâmina (preventivo, Papanicolau), o médico deve examinar as mamas. Caso seja necessário, solicita-se exames complementares como mamografia e ecografia (ultra-som, ultra-sonografia) das mamas.

