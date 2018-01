Técnica milenar de origem chinesa, a acupuntura tem sido aplicada também para a melhoria da performance em atletas e praticantes de atividades físicas em geral. A busca por ajuda das famosas agulhas está atraindo ainda os chamados concurseiros, pessoas que precisam passar, muitas vezes, não apenas por provas teóricas, mas também por testes de aptidão física.

A conceituada acupunturista Érika Nery, de Brasília, é uma das profissionais da área mais procuradas por aqueles que desejam superar seus limites. Segundo ela, o uso da técnica chinesa aponta melhora não apenas no caso dos exercícios aeróbios, como a corrida, por exemplo, mas também quando o objetivo é aumentar a força muscular.

A pedido do blog, Érika Nery explica como a acupuntura pode ser usada para melhorar a performance.

Quais os benefícios da acupuntura?

Para a medicina chinesa o importante é o equilíbrio energético de todo organismo. Na visão dessa medicina milenar, aquilo que nós chamamos de doença nada mais é que o desequilíbrio energético, que se manifesta através de sinais e sintomas como dores e alterações emocionais. A acupuntura é recomendada para melhorar as dores em geral (muscular, osteomuscular, cefaleia, dores agudas, lombalgia, entre outras). Também é indicada para patologias emocionais (ansiedade, depressão, síndrome do Pânico, etc). Infertilidade, endometriose, ovário policístico também podem ser tratados com a técnica, que ainda melhora os desconfortos durante a gravidez, parto e pós-parto. Ela também é uma alternativa complementar nos desconfortos dos recém-nascidos e crianças. Outra indicação é para melhora da performance física e emocional em geral.

Ela é indicada a partir de qual idade?

A acupuntura pode ser aplicada a partir de dias de vida. Utilizo, além das aplicações das agulhas nos recém-nascidos, outras técnicas da medicina chinesa para estimulação dos pontos milenares como laser, sementes, pressão dos dedos, stiper e calor, tendo obtido excelentes resultados.

Estudos têm mostrado que acupuntura pode melhorar o desempenho de atletas. De que maneira isso ocorre e em que casos a técnica pode ser utilizada?

Na tentativa de melhorar a performance, atletas buscam alcançar melhores resultados muitas vezes com cargas de treinos abusivos, aumentado consideravelmente o número de lesões. A acupuntura atua diretamente no sistema nervoso, estimulando as fibras nervosas, melhorando assim o sistema cardiovascular e pulmonar. Desta forma, proporciona recuperação muscular, reestabelecendo o fluxo de energia e aliviando sinais de fadiga precoce causados pelos treinos excessivos. Por deixar os atletas menos suscetíveis a dores musculares e a fadiga, os levam a diminuir o tempo final de provas ou melhorar o número de repetições sem perder a amplitude de movimentos e a carga de treinos de força. Quanto aos casos em que a técnica pode ser utilizada, esta pode ser aplicada tanto em atletas de alto rendimento, não atletas (praticantes de esportes e frequentadores de academias) e até mesmo pessoas que buscam melhoras nas suas atividades diárias.

Você tem aplicado este tipo de técnica em pessoas que precisam passar em testes físicos de concursos públicos como, por exemplo, das Forças Armadas e da Polícia Federal?

Sim. Nesse nicho que busca por melhoria da performance, os concurseiros são os que mais procuram atendimento no meu consultório. Sendo que o resultado refletiu positivamente entre aqueles que não conseguiam completar o tempo de prova aeróbicas (corrida e natação) e a execução dos anaeróbicos (barra, flexão de braços, dentre outros). Cabe aqui mencionar o quanto é importante o equilíbrio emocional, visto que, estes devem ser controlados, pois são capazes de gerar um desequilíbrio nos meridianos, comprometendo a performance. Neste aspecto os benefícios da acupuntura são fantásticos.

Existe levantamento que mostre a melhora da performance com a realização da acupuntura?

Sim. Tanto científicos como não. Cito com mais propriedade o estudo que realizei em conjunto com outro colega. Neste, mostramos o efeito agudo da acupuntura na melhora da performance anaeróbica em indivíduos treinados. Tomamos por amostra 20 cadetes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que aumentaram em média 60% o número de repetições do exercício especificado.

A melhora da performance se da em exercícios aeróbicos como corrida e futebol ou de força como musculação?

Nos dois casos a resposta é bem eficaz.

Existe um protocolo específico para melhoria da performance nos exercícios aeróbicos e outro para os anaeróbicos?

Sim. Os protocolos são diferentes. Visto que trabalham meridianos diferentes.

Os nutricionistas costumam falar que é um erro universalizar dietas, que cada pessoa deve ter sua própria dieta. No caso da acupuntura para melhoria dos rendimentos, os protocolos são universais ou você também tem que estudar o paciente e personalizar a acupuntura?

Existem pontos específicos a serem estimulados, mas o equivoco é trata-los como sendo universais. Como dito anteriormente, a acupuntura trata o paciente como um todo. Para tal, tanto na primeira consulta como nas demais, é avaliado a língua e o pulso do paciente, metodologia esta da medicina chinesa para verificar como esta o equilíbrio energético de cada paciente. Com base nessa analise ,onde é constatado se o paciente se encontra em um quadro de deficiência ou excesso de energia (desequilíbrio), é feito um estudo e personalizado o protocolo a ser aplicado.