Junho chegou e, com ele, as tradicionais festas juninas e suas guloseimas deliciosas e igualmente calóricas. Para aproveitar as comemorações sem ganhar quilos extras, pedimos ajuda da nutróloga Ana Luisa Vilela, de São Paulo. “Sabendo apostar nos alimentos certos, os quitutes não engordam e ainda podem ajudar a melhorar o funcionamento do organismo”, garante ela.

Ela recomenda, porém, cautela na hora de consumir alguns alimentos como salsicha, paçoca, arroz-doce e canjica. “Eles possuem quase 400 calorias em apenas 100 gramas”, diz.

Trocar os embutidos por carnes frescas, como um sanduíche de carne desfiada ou moída ou até apostar no famoso churrasquinho assado, pode fazer toda a diferença na quantidade das calorias ingeridas.

“Além de serem ricos em proteínas, se combinados com o milho cozido, que é rico em fibras, esse alimentos podem estimular o bom funcionamento do organismo“, afirma a nutróloga.

Ainda assim, segundo ela, é importante ter atenção para as quantidades. “Se a porção consumida for pequena, a pessoa não fica com aquela sensação de que exagerou e um pedaço bem pequeno – que equivalha a metade da palma da mão – é a dose para experimentar de tudo sem exagerar ”, aconselha a médica.

Quem não abre mão dos doces, pode apostar ainda nos derivados do milho, como o curau ou a pamonha.

Além disso, Ana recomenda dar preferência às oleaginosas, como as castanhas ao invés do amendoim.

“Prefira sempre os mais naturais possíveis e fuja mesmo das frituras, já que o óleo dessas festas normalmente é reutilizado e se transforma em gordura trans – que está diretamente relacionada às doenças cardiovasculares”, completa a médica.

A seguir, confira cinco dicas separadas pela nutróloga:

1 – Troque o cachorro-quente por um lanche de carne desfiada. É uma boa opção para fugir dos embutidos. E, se o pão for integral, melhor ainda.

2 – Milho e pinhão cozidos se forem consumidos em pouca quantidade não dão a sensação de exagero na comilança. Já as oleaginosas são ricas em gorduras boas que ajudam na produção de serotonina, o hormônio do prazer.

3 – Nos doces, aposte nos derivados do milho verde, como o curau e o arroz doce integral, e evite os extremamente açucarados, como o doce de leite, a paçoca e a canjica.

4 – Prefira alimentos como a batata doce assada em versão chips, que possui vitaminas como a A e a B, potássio, ferro, fósforo, cálcio a antocianinas, que ajudam os praticantes de exercícios a recompor as energias.

5 – Na hora de preparar o quentão aposte em uma versão sem álcool e troque o açúcar branco pelo adoçante.

