Fisiologista do exercício requisitado por celebridades como Beyoncé, Jay-Z, Pharrel e Gwen Stefani, o cubano Marco Borges colocou em livro os conceitos básicos do que chama de programa de transformação. Sucesso nos Estados Unidos – a publicação chegou às livrarias brasileiras no início deste mês -, “A Revolução de 22 dias” propõe a adoção de uma dieta vegana à base de frutas, legumes, verduras, grãos e sementes, além do óbvio: álcool zero.

Segundo Marco Borges, ao ingerir álcool, bebemos calorias. “O álcool gera desidratação, que dá mais fome e pode baixar a sua força de vontade, levando a escolhas ruins. O paladar vai começar a querer hábitos antigos. Mais adiante, depois de três semanas, quando seus hábitos tiverem mudado, você pode decidir se uma taça de vinho ou um copo de cerveja de vez em quando vão fazer parte de seu novo estilo de vida”, afirma.

Para o autor, um estilo de vida mais saudável não está ligado apenas à perda de peso, mas também à prevenção do câncer, diminuição dos níveis de colesterol e pressão arterial, redução do risco de doenças cardíacas e tratamento do diabetes.

O programa de transformação propõe a incorporação de novos hábitos de vida em 22 dias porque, segundo Marco Borges, é em média o tempo que se leva para alterar padrões. “Quando eu estudava psicologia, descobri que alguns psicólogos acreditam que levamos 21 dias para criar ou deixar um hábito. O cérebro humano é uma máquina impressionante, que pode reprogramar com o passar do tempo.”

Autor de uma coluna semana no jornal Miami Herald, Marco compartilha com os leitores uma lista de alimentos que não podem faltar na despensa e uma lista de compras semanal para ajudar no planejamento da dieta. Traz ainda um manual com dicas e estratégias motivadoras.

Sobre o ingestão de água, por exemplo, recomenda que ela seja consumida desde o início do dia. Ao acordar, ele sugere um copo de água com limão. “É bom para a alcalinidade do sangue, a digestão e a reidratação.” O cubano ainda escreve que a regra de oito copos de água por dia é simplista e diz que o Instituto de Medicina sugere que homens bebam 13 copos de 236 ml e as mulheres, nove copos – com a mesma medida – diariamente.

A prática de atividades físicas de pelo menos 30 minutos por dia também é recomendada pelo fisiologista.

O prefácio do livro é assinado pela cantora Beyoncé. “A Revolução de 22 dias”, da editora Alaúde, tem 310 páginas. O preço sugerido é de R$ 39,90.

