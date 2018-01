Da janela do meu apartamento, no 14º quarto andar, vejo a senhora na varanda do prédio vizinho, a caminhar um lado para o outro com uma criança no colo. Ela para, mostra à pequena algo em um vaso de flor. Uma joaninha. Um perfume. Um chiclete mascado, escondido sorrateiramente por alguma criança maior, talvez um neto. Como também talvez seja neta a criança que, agora, ela segura. Ou filha. Nunca se sabe. Os parâmetros e as idades não são os mesmos de quando eu cresci e aprendi de que forma era o mundo. Redondo. Sim. Redondo é o planeta Terra, uma das poucas verdades que permanecem intactas desde que eu nasci.

Mas não estou aqui para falar de verdades. Estou para falar da senhora do prédio vizinho, e de mim, e da enorme distância que existe entre nós, embora, em metros e segundos, seja muito pouco. Estou aqui para falar dela, e dos meus vizinhos, e dos vizinhos dos meus vizinhos. Posso dizer que conheço boa parte das pessoas que moram no mesmo bloco que eu, aqui no prédio. De vista. De nome, a minoria. Nos conhecemos, na verdade, porque o elevador assim nos obrigada. Santo elevador, resistente na sua arte de provocar o encontro entre as pessoas, e fazer persistir um mínimo de convivência entre elas, entre nós. Do outro bloco, no entanto, não faço ideia de quem são os moradores ou sequer se realmente existem. Sei menos do que sei sobre os habitantes do prédio vizinho, cenas da vida alheia que escapam pelas janelas.

Quando nos mudamos do sul de Minas Gerais para São Paulo, há 9 anos, a primeira coisa que fiz foi preparar uma receita de bolo e levar de presente para a minha vizinha de porta. Me apresentar. Me auto desejar as boas vindas e, quem sabe, dar início a uma boa amizade ou parceria. Ela não deu muita bola, ou não entendeu. Na época foi um choque, porque no interior era diferente. Hoje, passados quase dez anos, até mesmo nas cidades pequenas, como a minha, a relação entre vizinhos está distante. E quanto mais a cumplicidade entre as pessoas que moram próximas umas das outras perde espaço, mais ampliam-se as fronteiras invisíveis que nos separam do resto do mundo e do mundo ao nosso redor.

A vida está tão corrida, que nos voltamos cada vez mais para o nosso próprio umbigo. Perdemos o interesse pela boa convivência com as pessoas no nosso entorno. Se nos deixarem em paz, já é suficiente. Mas não é. A falta de interesse e vínculo com a comunidade na qual estamos inseridos abre caminho para a falsa percepção de que o que vale, no final das contas, é ser cada um por si. E quando começamos a achar que somos autossuficientes e não precisamos de ninguém para sobreviver e ser feliz, damos um passo perigoso rumo ao vale-tudo. Dado esse passo, torna-se complicado voltar atrás.

Amanhã vou preparar outro bolo. Vou oferecer um pedaço à minha vizinha de porta. E quem sabe ao vizinho do andar de baixo e talvez até à senhora na varanda do prédio ao lado, que agora segura a criança no colo. Eles podem não entender, ou não aceitar. Mas eu vou fazer a minha parte. Afinal, sempre podemos encontrar quem aceite um pedaço de bolo.