Você tem muitas dúvidas sobre o seu papel como mãe. Calma, amiga, não está sozinha. A maternidade é um mundo complexo, delicioso e desafiador. Algumas vezes a gente vence, outras perde. E vai aprendendo entre um erro e outro, um acerto e outro. Já vi várias dicas em diversos lugares – de consultórios de terapeutas renomados a sites mequetrefes – sobre como uma boa mãe deve ser. Mas resolvi, pela minha experiência particular, desenvolver um questionário simples e rápido para ajudar a nós, mães, identificarmos se somos ou não uma mãe de verdade. Quer saber? Faça o teste!

Escolha A ou B nos tópicos abaixo:

Gravidez 1:

A) Você se sente o tempo todo serena, abençoada e iluminada.

B) Tem hora que você se sente perdida e se pergunta se aquilo realmente deveria estar acontecendo.

Gravidez 2:

A) Você se sente segura e não tem dúvidas de que dará conta do recado.

B) Você, por muitas vezes, praticamente entra em pânico e tudo o que quer é se esconder num buraco ou no colo da sua mãe.

Parto 1:

A) Faz a respiração cachorrinho igual ensinada na aula de respiração para gestantes do curso de parto humanizado e tem o bebê ao som de música clássica, com um lindo e tranquilo sorriso no rosto.

B) Manda a respiração de cachorrinho para o quinto dos infernos, implora por uma anestesia dupla e berra desesperadamente enquanto pare o bebê.

Parto 2:

A) Uma semana após o parto sai para passear com o rebento, no seu melhor figurino estilo-mãe, de barriga chapada, pele macia e cabelos escovados.

B) Uma semana após o parto e você ainda não conseguiu lavar os cabelos, ganhou olheiras que não tinha e desconfia de que o médico esqueceu um segundo bebê na sua barriga porque, afinal, ela ainda está lá.

Educação dos filhos 1:

A) Você conversa sobre tudo com seu pequeno, seguindo literalmente as recomendações de manter o diálogo acima de tudo. Afinal, são todos adultos, ou serão.

B) Em algumas ocasiões você odeia não ter frequentado as aulas de basquete na adolescência porque, assim, teria uma mira certeira para atirar objetos não cortantes no rebento enquanto ele foge de você.

Educação dos filhos 2:

A) Você não se culpa, pois sabe que faz o seu melhor, e faz bem.

B) Você se culpa o tempo todo e, por mais que faça o seu melhor, ainda acha que não é o suficiente.

Resultado:

Se você marcou mais a opção A, por favor, peça para algum cientista decifrar o seu código genético e passar pra gente!

Se você marcou mais a opção B, bem vinda ao clube, você é uma mãe de verdade realmente!