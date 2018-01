A banda acabou, mas parece que ainda não foi esquecida. Wonderwall, do Oasis, foi eleita na Austrália a melhor música dos últimos 20 anos. Na votação, feita pela rádio Triple J, os ouvintes deram o segundo lugar para Seven Nation Army, do White Stripes. A terceira posição ficou para Last Goodbye, de Jeff Buckley. Quase um milhão de pessoas participaram da eleição.

O top 10 ficou assim:

1: Oasis – Wonderwall (1995)

2: The White Stripes – Seven Nation Army (2003)

3: Jeff Buckley – Last Goodbye (1995)

4: Hilltop Hoods – The Nosebleed Section (2003)

5: The Verve – Bitter Sweet Symphony (1997)

6: Foo Fighters – Everlong (1997)

7: The Killers – Mr. Brightside (2004)

8: Powderfinger – These Days (1999)

9: Gotye – Somebody That I Used to Know [Ft. Kimbra] (2011)

10: Powderfinger – My Happiness (2000)

Justo?