Sai will.i.am, entra um time de DJs brasileiros: a produção dos shows de Madonna no Brasil anunciou hoje que o ex-vocalista do Black Eyed Peas não vai mais abrir as apresentações da MDNA Tour aqui, por “conflitos de agenda”. Em seu lugar, Felguk e Gui Boratto vão se apresentar no Rio e em São Paulo, respectivamente. Em Porto Alegre, a abertura continua a cargo de Fabrício Peçanha.

E se você quer assistir aos shows e ainda não tem ingressos, aproveite: as entradas ficaram mais baratas. No Rio, por exemplo, no setor pista, onde os ingressos estavam entre R$ 180 a meia-entrada e R$ 360 a inteira, o valor baixou para R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira). Os mesmos preços valem para a apresentação extra em São Paulo, no dia 5.

Madonna chega nos próximos dias ao Brasil para quatro apresentações: dia 2 no Rio, dias 4 e 5 em São Paulo e dia 9 em Porto Alegre. Apesar dos ingressos salgados, a MDNA Tour continua arrastando multidões pelo mundo e deve se tornar uma das mais lucrativas da história da música.