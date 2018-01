Boa notícia para quem perdeu a esperada vinda do Gossip ao Brasil no ano passado: Beth Ditto e companhia voltam a São Paulo no dia 27 de agosto, no HSBC Brasil. Uma das melhores atrações do último Festival Planeta Terra, agora a banda promete mostrar um show completo extraído do último álbum, A Joyfull Noise (2012).

Quem já viu, vale rever. A conexão de Beth com o público e a mistura de sua alma roqueira com trejeitos de diva pop dão um show à parte. O repertório – ancorado em três bons discos e alguns covers inusitados, que podem ir de Whitney Houston à Madonna e George Michael – também empolga fácil.

A pré-venda dos ingressos começa no dia 8 de julho, próxima segunda-feira. No dia 10, abre para venda geral. As entradas poderão ser compradas no site da Ingresso Rápido – os preços vão de R$ 190 a R$ 340.